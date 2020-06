Der Bundeskanzler musste sich im U-Ausschuss unbequemen Fragen stellen. Was er zu sagen hatte und wie es jetzt weitergeht

Chatprotokolle, Kalendereinträge? Das meiste wurde gelöscht oder sei privat, meint Kurz. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) musste am Mittwoch vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Die Frage aller Fragen lautet: Was wusste Kurz von den Vorgängen rund um die Ibiza-Affäre? Was dazu bei der Befragung herausgekommen ist und wie es jetzt weitergeht, erklärt Rainer Schüller vom STANDARD. Ein Transkript des Podcasts lesen Sie hier.

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.