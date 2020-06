Nutzer bieten 25- und 50-Euro-Gutscheine leicht vergünstigt gegen Bares an

Am Dienstag waren die ersten Briefe der Stadt Wien da, in den kommenden Tagen sollen auch jene Haushalte, die noch nicht beliefert wurden, folgen: 50 beziehungsweise 25 Euro erhalten Haushalte, um die Gastronomie in der Hauptstadt anzukurbeln. Bei rund 2.000 Wiener Lokalen können sie eingelöst werden, allerdings nur für Speisen und alkoholfreie Getränke.

Zahlreiche Angebote

Nicht alle der 950.000 Haushalte, die den Gutschein im Briefkasten vorfinden, wollen diesen auch selbst nutzen, wie ein Blick auf Kleinanzeigenportale verrät. So findet sich beispielsweise auf Willhaben eine Vielzahl der Gutscheine, die leicht vergünstigt verscherbelt werden: Bei den meisten Angeboten finden sich 25-Euro-Gutscheine um 20 Euro, häufig wird auch ein 25-Euro-Gutschein und ein 50-Euro-Gutschein im "Set" um 50 Euro verkauft.

Auf Kleinanzeigenportalen wimmelt es von Angeboten wie diesen. Foto: screenshot

Nicht personalisiert

Die Bons können bis inklusive September eingelöst werden. Der Verkauf ist möglich, da sie nicht personalisiert sind – wer einen verwenden möchte, muss nur dem Kellner im Vorfeld sagen, dass er ihn einlöst. Restbeträge verfallen allerdings, da keine Barablöse möglich ist, auch sind Trinkgeld und Gedeck nicht mit einberechnet. Die Stadt Wien kostet die Aktion 40 Millionen Euro.

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Gutscheine weiterzugeben. Gemeinnützige Organisationen wie die Caritas rufen dazu auf, sie zu spenden, sofern man sie nicht braucht. (red, 24.6.2020)