Gesehen haben sich die Podcasterinnen zwar schon eine ganze Weile nicht, dennoch ist in ihren jeweiligen Wohnzimmern ein neuer Serienreif-Podcast entstanden. Schließlich brachten die vergangenen Wochen und Monate auch einiges an neuen Serien mit sich – und auch Zeit, diese anzuschauen. Von "Westworld" bis "Never have I ever", von "Little Fires Everywhere" bis "Hollywood" – man ist sich wie immer nur bedingt einig.

Welche Serien Anya Antonius, Doris Priesching und Daniela Rom in der letzten Zeit noch so angeschaut haben und was sie darüber zu berichten haben, darum geht es in der aktuellen Serienreif-Folge. Hören Sie rein! (red, 25.6.2020)

"Westworld" sorgt für Diskussionen. Foto: HBO/SKY