Hat in "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" eine Nebenrolle

Bei "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" mit an Bord: Pierce Brosnan.

Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Berlin/Los Gatos/Wien – 007 ist jetzt eine Null als Vater: In der neuen Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" ist Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (67) in einer Nebenrolle als vollbärtiger Isländer und Vater der Hauptfigur Lars Erickssong zu sehen.

Der Fischer wirft seinem verträumten Musikersohn vor, sein Leben zu verschwenden und ein Versager zu sein, weil dieser unbedingt beim Eurovision Song Contest (ESC) mitmachen und gewinnen will. Mit dem Film macht sich der US-Streamingdienst liebevoll über den europäischen Schlagerwettbewerb lustig. Die Hauptrolle des Lars spielt Mitautor und ESC-Fan Will Ferrell (52), seine elfengläubige Gesangspartnerin mimt Rachel McAdams (41). (APA/dpa, 24.6.2020)