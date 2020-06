Im Gespräch: Der Unternehmer Rudolf Berger und Sebastian Bohrn-Mena.

Es sind Bilder, die für rege Diskussionen sorgen. Ein Zulieferbetrieb von Berger Schinken wurde vergangenen Woche vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) wegen "besonders grauenhafter Bedingungen" angezeigt. Den Tierschützern wurden Videos aus dem Inneren eines Zulieferbetriebs zugespielt. Darauf zu sehen sind verletzte Schweine, unter anderem mit mit abgebissenen Schwänzen und Ohren. Die Tiere werden dicht an dicht auf Vollspaltenboden gehalten.

Ist das nur eine Ausnahme in der österreichischen Fleischindustrie – oder gar die Regel, weil Unternehmen unter dem Druck stehen, Fleisch und Wurst billig an die Kunden zu bringen? Was können Unternehmen tun, die zu vernünftigen Bedingungen Fleischprodukte erzeugen wollen, worauf müssen wir als Kunden achten: Über all das wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden", unserem Videotalk, diskutieren.

Mit dabei: Rudolf Berger, der Geschäftsführer des niederösterreichischen Unternehmens Fleischwaren Berger, und Sebastian Bohrn-Mena, der Initiator des Tierschutzvolksbegehrens.

Stellen Sie Ihre Fragen

Unser Gäste stellen sich der Debatte – und damit auch Ihren Fragen. Wie immer gilt bei "STANDARD mitreden": Schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Wer trägt die Verantwortung dafür, dass auf das Tierwohl nicht vergessen wird, und wie lassen sich Szenen wie im erwähnten Zulieferbetrieb vermeiden? Über all das wollen wir sprechen. Zu sehen gibt es die Diskussion ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 24.6.2020)