Außerdem eine Doku zum Justizversagen in der Wendezeit und "Am Schauplatz" über Pflege in Quarantäne

Sture Esel: Wenn Tiere in die Pubertät kommen, kann das genauso anstrengend sein wie beim Menschen – "Tiere in den Flegeljahren", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jens-Uwe Heins

19.40 REPORTAGE

Re: Die gefährlichsten Schulwege der Welt In dieser Folge kämpft sich Lorenzo im Nordwesten Mexikos in der weitläufigen Sierra Madre Occidental allein über rutschige Geröllhalden. Nur damit er die Schule besuchen kann und im Internat etwas zu essen bekommt. Bis 20.15, Arte

20.15 MONSTER

Godzilla (USA 1998, Roland Emmerich) Godzilla nimmt Kurs auf New York und verwüstet die Stadt. Der Biologe Niko Tatopoulos (Matthew Broderick) sucht nach einer Möglichkeit, das Monster aufzuhalten, die Zeit drängt. Herumgetrampel aus besseren Blockbuster-Tagen. Wie war das? "Size does matter!" Bis 22.55, Puls 4

Trailer zu "Godzilla". Niko Tatopoulos

20.15 NATURDOKU

Tiere in den Flegeljahren Nicht nur bei Menschen kann die Pubertät anstrengend sein, auch im Tierreich ist der Übergang vom Kindsein ins Erwachsenenleben voller Umbrüche mit schlechter Laune, Adrenalinrausch und Hormonchaos wie diese Doku von Filmemacher Jens-Uwe Heins zeigt. Bis 21.00, Arte

20.15 DOKU

Falsche Gnade: Justizversagen in der Wendezeit Der Mauerfall bringt für politische Gefangene der DDR die Freiheit. Doch in den Wirren der Wendezeit kommen auch Gewalttäter frei. Ein fataler Fehler, denn manche werden rückfällig. Bis 21.15, ZDF Info

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Pflege in Quarantäne Das Coronavirus macht deutlich, wie abhängig Österreich bei der 24-Stunden-Betreuung von ausländischen Arbeitskräften ist. Was mussten die ausländischen Betreuerinnen alles in Kauf nehmen, und wie soll es weitergehen? Tiba Marchetti hat Pflegerinnen und ihre Kundinnen getroffen und mit ihnen über Arbeitsbedingungen gesprochen. Bis 22.00, ORF 2

21.10 REPORTAGE

Mit Abstand nah dran: Groß im Alltag Der österreichische Aktivist und Filmemacher David Groß will den Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie zeigen und hat dafür Ende Mai und Anfang Juni Menschen in ganz Österreich besucht. Dafür war er in Wirtshäusern, Freibädern, Sportplätzen oder auch auf Theaterbühnen unterwegs. Bis 22.10, Servus TV

22.10 SCIENCE-FICTION

Ex Machina (GB/USA 2014, Alex Garland) Menschen, die sich mit künstlicher Intelligenz messen. Kluge Science-Fiction von Alex Garland mit Alicia Vikander als Roboter. Bis 0.15, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Wie die Corona-Krise den Arbeitsmarkt verändert und Finanzsorgen verschärft. Und wer von weniger Mehrwertsteuer profitiert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Barbara Stöckl spricht mit Sepp Forcher, dem langjährigen Präsentator von Klingendes Österreich, und ZiB 1-Moderator Tobias Pötzelsberger. Bis 0.05, ORF 2