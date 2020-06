Die AUA-Mutter tüftelt an einer Rettung für den Fall, dass ein Großaktionär das Hilfspaket zu Fall bringt. Ohne Zuschüsse wäre der Konzern wohl nach wenigen Tagen auf Crashkurs

Lufthansa-Mitarbeiter machen in Berlin auf ihre missliche Situation aufmerksam und hoffen, dass die Rettung hält. Foto: AFP / Tobias Schwarz

Frankfurt – Über die Zukunft der Lufthansa wird am Donnerstag in der Hauptversammlung entschieden. Verhindert der Großaktionäre Heinz Hermann Thiele die an sich schon vereinbarte Rettung, droht das Aus für die Lufthansa und wohl auch für deren Tochtergesellschaft AUA. Allerdings: Die deutsche Fluglinie hat nach Informationen aus Verhandlungskreisen im Fall des Scheiterns des staatlichen Rettungspakets einen alternativen Plan entworfen, um eine Insolvenz zu verhindern.

Die deutsche Regierung könnte als Plan B in zwei Schritten zu einem Anteil von 20 Prozent an der Fluggesellschaft kommen, ohne dass eine neue Hauptversammlung notwendig wäre, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person am Mittwoch. "Das wäre ein Weg, auf dem der Staat ohne Zustimmung des Großaktionärs zu 20 Prozent kommen könnte", ergänzte der Insider aus dem Umfeld der Lufthansa. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern.

Zweidrittelmehrheit notwendig

Das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket für die durch die Corona-Krise angeschlagene Lufthansa braucht für die Kapitalerhöhung zum Einstieg des Bundes am Donnerstag einen Beschluss mit Zweidrittelmehrheit. Thiele hatte den Plan kritisiert. Er könnte ihn mit seinem 15,5-prozentigen Anteil zu Fall bringen, weil sich nur 38 Prozent der Lufthansa-Aktionäre zu der Hauptversammlung angemeldet haben.

Scheitert die Beschlussvorlage, könnte die Lufthansa den Einstieg des Bundes auf einem anderen Weg bewerkstelligen – ohne eine neue Aktionärsversammlung: Das erste Paket könnte der Staat aus dem genehmigten Kapital zum geplanten Preis von 2,56 Euro je Lufthansa-Aktie bekommen. Das Bezugsrecht der anderen Aktionäre lässt sich bei einer Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent ausschließen. Der Rest käme aus einer zweiten Kapitalerhöhung, die alle Aktionäre zeichnen können – etwa auch Thiele.

Der Bezugspreis wäre dann zwar höher. Der Bund könnte die Differenz aber zurückbekommen, indem er den Betrag von der Stillen Beteiligung abzieht. Das würde aber den Ausstieg weniger lukrativ machen. "Der Bund könnte dann mit diesem Anteil womöglich keinen Gewinn machen", ergänzte der Insider. Der Plan sei bisher nicht mit Berlin abgestimmt.

Kein Kommentar aus Berlin

Die deutsche Regierung wollte sich dazu am Mittwoch nicht äußern. Es liege ein Angebot auf dem Tisch, das mit dem Unternehmen und der EU-Kommission abgestimmt worden sei, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums nur.

Da durch die Pandemie der Passagierverkehr für knapp drei Monate fast zum Erliegen kam, droht der Lufthansa ohne Staatshilfe das Geld auszugehen. Dann wäre sie "innerhalb weniger Tage" nach der HV zahlungsunfähig, eine Insolvenz über ein auf Sanierung zielendes Schutzschirmverfahren wäre unvermeidlich. (red, Reuters, 24.6.2020)