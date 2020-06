Beim Paragliding ist nicht nur auf andere Sportler, sondern auch auf Getier zu achten. Foto: APA / AFP / Luis Robayo

Fulpmes – Ein 54-jähriger Paragleiter aus der Schweiz ist am Mittwoch bei Fulpmes in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Greifvogel attackiert worden. Das Tier sei in einer Höhe von rund 1.100 Metern mehrmals auf ihn zugekommen und habe ihn angegriffen, berichtete der Schweizer der Polizei. Gestartet war der Mann vom Startplatz Schlick 2000, landen wollte er an der Medrazerstraße.

Dazu kam es allerdings nicht. Bei Ausweichmanövern blieb der 54-Jährige schließlich in einer Baumkrone rund 20 Meter über dem Boden hängen, wie der ORF Tirol berichtet.

Er habe sich zu sehr auf den Vogel konzentriert und deshalb die Nähe zu den Baumwipfeln übersehen, gab der Mann an. Er wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen und konnte anschließend selbstständig ins Tal absteigen. Wie es dem Griefvogel erging und weshalb genau der Angriff erfolgte, war vorerst unbekannt. (red, APA, 24.6.2020)