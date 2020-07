Die Bevölkerung des Dritten Reichs wurde massiv mittels Plakaten, Filmen und Zeitungsartikeln dazu angehalten, kein Wissen weiterzugeben, das sie durch ihre Arbeit oder in ihrem Alltag erlangt hatte. Jede noch so kleine Information konnte gemäß der nationalsozialistischen Behörden dem Feind einen Vorteil verschaffen.

Kellertür, an der noch heute der Hinweis für die damalige Bevölkerung hängt, verschwiegen zu sein. Foto: Thomas Keplinger

Gefährliches Verplappern

Was geschah, wenn tatsächlich jemand absichtlich oder unabsichtlich ein Staatsgeheimnis verriet und dabei erwischt wurde? Da dieses Vergehen als Landesverrat galt, fiel das Verfahren in die Zuständigkeit des Volksgerichtshofes. Der Delinquent geriet damit in einen Verfahrensablauf, der potenziell tödlich enden konnte: Die zuständige Staatsanwaltschaft meldete den Fall eines Hoch- oder Landesverrats sowie ab 1943 auch öffentliche Wehrkraftzersetzung an die Oberreichsanwaltschaft in Berlin.

Dort wurde dann entschieden, ob der jeweilige Fall beim ebenfalls in Berlin ansässigen Volksgerichtshof (VGH) verhandelt werden sollte, der seit 20. Juni 1938 auch für Österreich zuständig war. Wenn die Oberreichsanwaltschaft den Fall nicht dem VGH zuteilte, wurde er beim Oberlandesgericht (OLG) Wien oder ab Oktober 1944 auch beim OLG Graz bearbeitet, das für Kärnten und die Steiermark zuständig war. Die Oberreichsanwaltschaft konnte aber genauso gut die Einstellung des Verfahrens veranlassen, wenn es die Sachlage als nicht verhandelbar oder verhandlungswürdig erkannte.

Diese Entscheidung der Oberreichsanwaltschaft war für den Angeklagten von höchster Bedeutung, denn nach 1940 fällte der Volksgerichtshof in mindestens 40 Prozent aller Verhandlungen ein Todesurteil, während am OLG Wien diese Quote bei etwa 0,4 Prozent lag – von 4.163 Verhandlungen in Wien endeten mindestens 17 mit einem Todesurteil. Der große Rest kam mit Zuchthaus davon. Wurde der Fall eines "österreichischen" Landesverräters also vor dem OLG Wien verhandelt, so standen die Chancen relativ gut, wenigstens in nicht schwerwiegenden Fällen mit dem Leben davonzukommen, während ihn in Berlin eine viel schlechtere Chance erwartete.

Bessere Überlebenschancen in Wien

Der langjährige Vizepräsident des Volksgerichtshofs, Karl Engert, beschrieb dessen Rolle 1939 so: "Man kann den Volksgerichtshof wohl als ein politisches Gericht bezeichnen, und zwar schon deshalb, weil er das einzige Gericht in Deutschland ist, das die schweren Hoch- und Landesverratsverbrechen abzuurteilen hat. [...] Darum müssen wir auch von allen Richtern dieses Gerichtshofes und von allen Vertretern der Anklagebehörde verlangen, daß sie in erster Linie Politiker und dann erst Richter und nicht umgekehrt sind. [...] So wie die Wehrmacht den äußeren Bestand des Staates zu sichern hat, so hat der Volksgerichtshof diese Verpflichtung nach innen hin in Verbindung mit der Geheimen Staatspolizei."

Wie hoch war nun aber die Wahrscheinlichkeit für den Angeklagten, vor das OLG Wien gestellt zu werden und nicht vor den Volksgerichtshof? Sie lag bei etwa 66 Prozent – zwei Drittel der Fälle wurden in Wien verhandelt, der Rest in Berlin. Interessant ist bei diesen Zahlen, dass die Quote zwischen den Verhandlungen, die am Oberlandesgericht und jenen, die am Volksgerichtshof geführt wurden, im deutschen Bundesland Hessen um ein Vielfaches niedriger war. Dort wurden etwa 93 Prozent am OLG verhandelt und nur die restlichen sieben Prozent in Berlin.

Die Begründung für diese Ungleichheit liegt im Status Österreichs als "angeschlossenem" Staat begraben. Die deutschen Justizbehörden betrachteten Fälle des Hoch- und Landesverrats, die in Österreich begangen wurden, als schwerwiegender und gefährlicher als jene, die aus dem "Altreich" gemeldet wurden.

"Aus Mangel an Beweisen"

Die folgenden Zahlenangaben beruhen auf den Erkenntnissen der neuesten Forschung, sind aber aufgrund fehlender Akten, vor allem aus dem OLG Graz, mit einem gewissen, wenn auch nur kleinen Fehler behaftet.

Zwischen Juli 1938 und April 1945 kamen mindestens 6.336 österreichische Angeklagte wegen Hoch- und Landesverrats, öffentlicher Wehrkraftzersetzung oder der unterlassenen Meldung dieser Delikte vor Gericht, davon 4.163 in Wien, 36 in Graz und 2.137 in Berlin.

In Wien wurden in mindestens 1.988 Verfahren die Fälle der 4.163 Angeklagten verhandelt. 672 von ihnen waren Frauen. Von den 17 Todesurteilen wurden elf in Wien und eines in Graz vollstreckt, die anderen zu Zuchthaus begnadigt. 458 Personen wurden oft erst nach Monaten oder gar Jahren in Untersuchungshaft freigesprochen – meist mit der Begründung "Aus Mangel an Beweisen". Nur in neun Fällen wurde "Aus erwiesener Unschuld" als Grund des Freispruchs angegeben. Aus den Akten geht hervor, dass ein großer Teil der Angeklagten aus dem politischen Umfeld der Kommunisten und Sozialdemokraten stammte.

Von den 2.137 am Volksgerichtshof in Berlin verhandelten Verfahren endeten 814 mit einem Todesurteil, mindestens 681 wurden auch vollstreckt.[2]

Aushang zur Verschwiegenheit, denn der "Feind hört mit!". Foto: Thomas Keplinger

Transkription des Plakattextes:

"Willst Du siegen – sei verschwiegen!

Fast jeder Volksgenosse steht heute teils mittelbar, teils unmittelbar im Kampf um das Dasein des Reiches.

Fast ein jeder wird durch seine Tätigkeit oder andere Umstände Mitwisser von Vorgängen und Maßnahmen, die streng geheim zu halten sind und auf keinen Fall zur Kenntnis des Feindes kommen dürfen.

Jede Nachricht über innere und äußere Vorkommnisse militärischer oder wirtschaftlicher Art kann dem Gegner von Nutzen sein. Wie wichtig sie ist, kann der Einzelne nicht beurteilen.

Dein oberster Grundsatz in Kriegszeiten also:

Sei verschwiegen!

Zwinge Dich dazu, jedes Gespräch zu überdenken, überlege jeden Brief, den Du schreibst, sieh Dir an, mit wem Du umgehst.

Tue Dich nicht wichtig, prahle nicht mit Deinen beruflichen Kenntnissen und Erfahrungen.

Laß Dich nicht aushorchen und durch Widerspruch zum Ausplaudern geheimer Dinge reizen.

Sprich auch mit Deiner Familie, Deiner Frau oder Braut nur über das Notwendigste, soweit es Deinen Dienst betrifft.

Wo Du auch stehst, denke daran:

Feind hört mit!

Auch fahrlässige Preisgabe von Staatsgeheimnissen ist Landesverrat!"

(Thomas Keplinger, 9.7.2020)

Anmerkung: Fehlende Stellen im Plakat habe ich mittels abgedruckter gleichlautender Texte in Zeitungen ergänzt, siehe "Sei verschwiegen!" in "Innsbrucker Nachrichten" und "Willst du siegen, sei verschwiegen" in "Niederösterreichischer Grenzbote".

Vielen Dank an Marcello La Speranza für den Hinweis auf dieses extrem rare Plakat, das nach mehr als 75 Jahren noch immer an dem Ort klebt, an dem es angebracht wurde.

Quellen, Links, Literatur



Weitere Beiträge des Bloggers