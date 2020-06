[Ibiza-U-Ausschuss] Kurz vor dem Ibiza-U-Ausschuss: Des Kanzlers gelöschte Nachrichten.

Kurz dementiert Gegenleistung für Spenden.

[Panorama] Imperial College und Chinas Armee starten Tests von Corona-Impfung an Menschen.

[Wirtschaft] Wenig Appetit auf Gastro-Bons: Gutscheine kommen nicht bei allen Wirten gut an.

[Sport] 7:2 – Salzburg führt Rapid vor und ist praktisch Meister.

[Reisen] Entwicklung der Covid-19-Zahlen in den beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher.

[Unistandard] Helfen statt Hörsaal: Wieso sich Studierende engagieren.

[Jobsuche] Von klassischen Bewerbungsunterlagen, über One-Click-Bewerbung bis zum Bewerbungsvideo. Die Möglichkeiten auf dem Bewerbermarkt scheinen grenzenlos. Was sind die aktuellen Bewerbungstrends? Tipps von einer Personalberaterin.

[Wetter] Bereits in der Früh und am Vormittag können in einer Schneise von Oberösterreich bis Kärnten teils gewittrige Schauer niedergehen. Östlich und südöstlich davon bringen stärkere Wolken gebietsweise sogar längeren Regen. Tagsüber bleibt es oft schaueranfällig mit einzelnen Gewittern. Bis 28 Grad.

[Zum Tag] Am 25. Juni 1958 wählte die United States Air Force neun Testpiloten – unter ihnen Neil Armstrong – für das Programm "Man In Space Soonest (MISS)" aus. Es war die erste Astronautenauswahl in der Geschichte.