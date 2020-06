Sadio Mane schoss das vierte Tor für Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / POOL / AFP

Liverpool – Ziellinie in Sicht: Jürgen Klopp steht ganz kurz davor, den FC Liverpool endlich von seinem Meisterfluch zu erlösen. Nach einem nie gefährdeten 4:0 (2:0) gegen Crystal Palace kann der Champions-League-Sieger in der englischen Premier League bereits am Donnerstagabend seinen ersten Meistertitel seit 1990 feiern – auf der Couch, wenn Manchester City nicht beim FC Chelsea gewinnt (21.15 Uhr/Sky).

Ein Freistoßtor von Trent Alexander-Arnold (23.), der 17. Saisontreffer von Mohamed Salah (44.), ein Traumschuss von Fabinho (55.) und der Schlusspunkt von Sadio Mane (69.) vergrößerten Liverpools Vorsprung am Mittwoch an der Anfield Road auf 23 Punkte. ManCity hat mit Teammanager Pep Guardiola noch acht Spiele zu absolvieren.

Klarer Sieg für United

Beim Stadtrivalen Manchester United wecken drei Tore von Anthony Martial Hoffnung auf den Champions-League-Einzug. Der französische Nationalspieler führte den Rekordmeister quasi im Alleingang zum 3:0 (2:0) gegen Sheffield United.

ManUnited rückte dank Martial (7./44./74.) beim Startelf-Comeback von Weltmeister Paul Pogba bis auf zwei Punkte an den viertplatzierten FC Chelsea heran. Die Wolverhampton Wanderers (1:0 gegen AFC Bournemouth) bleiben United auf den Fersen.

Lazaro eingewechselt

Newcastle und Aston Villa trennten sich mit einem 1:1, wobei Valentino Lazaro bei United erst in der 86. Minute eingetauscht wurde. Dwight Gayle hatte Newcastle in Führung geschossen, den abstiegsbedrohten Gästen gelang aber im Finish der Partie noch der Ausgleich. Newcastle bleibt als 13. im Niemandsland der Tabelle. (sid, APA, 24.6.2020)

Ergebnisse:

Leicester City – Brighton and Hove Albion 0:0

Leicester: Fuchs Ersatz

Tottenham Hotspur – West Ham 2:0 (0:0)

Manchester United – Sheffield United 3:0 (2:0)

Newcastle United – Aston Villa 1:1 (0:0)

Newcastle: Lazaro ab 86.

Norwich City – Everton 0:1 (0:0)

Wolverhampton Wanderers – Bournemouth 1:0 (0:0)

Liverpool – Crystal Palace 4:0 (2:0)