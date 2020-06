Mitglieder der rechtsextremen Grauen Wölfe griffen den zweiten Tag in Folge kurdische Demo an. Sie attackierten auch das Ernst Kirchweger Haus

Die Polizei war Mittwochabend in Wien-Favoriten im Einsatz. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Den zweiten Tag in Folge ist es am Donnerstag zu gewalttätigen Angriffen auf eine Demonstration kurdischer Aktivisten in Wien gekommen. Die Kundgebung in Favoriten hatte sich diesmal gegen Gewalt an Frauen gerichtet. Mitglieder der rechtsgerichtenen Grauen Wölfe – in Sozialen Medien ist von rund hundert Personen die Rede – griffen in der Wielandgasse Demonstrierende an. Die Anhänger der türkisch-nationalistischen Gruppierung setzten Böller ein und warfen unter anderem auch mit Steinen.

Später versuchten die Grauen Wölfe auch in das Ernst-Kirchweger-Haus einzudringen, in dem sich die linken Aktivisten in Sicherheit gebracht hatten. Auch sollen sie das Büro einer kurdischen Organisation angegriffen haben.

Die Polizei reagierte laut Berichten mit leichter Verspätung, setzte dann aber erneut ein Großaufgebot ein, um die beiden Gruppen zu trennen. Die Lage hatte sich gegen 22.30 Uhr wieder beruhigt. Auf Fotos, die den Boden vor dem Ernst-Kirchweger-Haus zeigen, waren Glassplitter zu sehen. Sie sollen unter anderem von eingeschlagenen Autofenstern stammen. Auch die Feuerwehr musste ausrücken. Dem Vernehmen nach war es im Dachstuhl des Hauses gegenüber zu Rauchentwicklung gekommen.

Die Polizei bestätigte der APA aber, dass es zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger war die Protestkundgebung zunächst weitgehend friedlich verlaufen, Angriffe auf die Kundgebung seien zunächst noch von der Polizei unterbunden worden. Urheber der Attacken dürfte demnach ein Mob männlicher türkischer und österreichischer Jugendlicher gewesen sein. Laut Eidenberger gab es sechs Festnahmen zumindest großteils wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ein Polizist wurde durch einen Steinwurf verletzt, er hatte einen gebrochenen Finger. Über weitere Verletzte gab es keine Berichte.

Tumulte auch am Mittwoch

Schon tags zuvor hatten sich ähnliche Szenen abgespielt. Eine Kundgebung von Kurden war auch da von rechtsradikalen Türken gestört worden. Intervenierende Polizeibeamte berichteten von einer "aufgeheizten und aggressiven Stimmung". Die Menschenmenge löste sich zunächst auf, es folgten aber weitere Tumulte. Die Exekutive schritt mit einem Großaufgebot ein.

Zunächst äußerten nur ein paar Passanten ihren Unmut über die Demo auf dem Keplerplatz, die von ein paar Mitgliedern der Antifa unterstützt wurde. Dann kamen weitere Türken hinzu, die Atmosphäre erhitzte sich. Offenbar Anhänger der ultranationalistischen Grauen Wölfe schrien Gegenparolen und machten den Wolfsgruß, der seit März 2019 in Österreich verboten ist. Einige von ihnen wurden wegen Anstandsverletzung, aggressiven Verhaltens und Verstoßes gegen das Symbolegesetz angezeigt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Menschenmenge am Mittwoch löste sich langsam auf, gegen Mitternacht war der Polizeieinsatz beendet. Eine Massenschlägerei, wie von einzelnen Medien kolportiert, habe es nicht gegeben, betonte Eidenberger. Das habe man durch Deeskalationsmaßnahmen verhindert. Nachgegangen wurde am Donnerstag der Behauptung einer versuchten Körperverletzung. In die Aufarbeitung des Vorfalls ist die Staatspolizei eingebunden. (APA, red, 25.6.2020)