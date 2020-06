Ab dem Herbstsemester nur noch "MS". Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Wien – Die letzten Schultage in diesem Schuljahr sind namenstechnisch auch die letzten Tage der Neuen Mittelschulen (NMS). Ab Herbst firmieren sie nur mehr als Mittelschulen und erhalten ab der 2. Klasse zwei Leistungsniveaus ("Standard" und "Standard-AHS) mit je fünfteiliger Notenskala. Die Änderung ist Teil des 2018 beschlossenen "Pädagogik-Pakets" und tritt mit dem Schuljahr 2020/21 in Kraft.

Statt der bisherigen Einteilung in die zwei Niveaus "grundlegende Allgemeinbildung" und "vertiefende Allgemeinbildung" ab der dritten Klasse kommt nun eine Teilung in "Standard" (entspricht in etwa der bisherigen vertieften Allgemeinbildung) und "Standard AHS" (entspricht der grundlegenden Allgemeinbildung) in Deutsch, Mathe und lebender Fremdsprache bereits ab der zweiten Klasse. An die Stelle einer de facto siebenteiligen Notenskala treten zwei einander überlappende fünfteilige Notenskalen.

Ein Zweier in der Gruppe "Standard" entspricht etwa einem Vierer in der Gruppe "Standard AHS". Wer ein Fach in der Gruppe "Standard AHS" mit einem Fünfer abschließt, darf aufsteigen, wird im nächsten Jahr aber gemäß dem Leistungsniveau "Standard" unterrichtet.

Aufstieg in AHS ohne Aufnahmeprüfung möglich

In Deutsch, Mathe und Englisch können Schulen ab der zweiten Klasse auch dauerhafte Gruppen einrichten. In diesen Gruppen soll dann anhand der beiden Leistungsniveaus unterrichtet werden. Unterschied zu den Leistungsgruppen im NMS-Vorgänger Hauptschule: Die Schüler können während des Schuljahrs von einem Leistungsniveau in das andere wechseln. Voraussetzung ist die Zuteilung durch die Lehrer.



Mit den beiden Standards sind auch unterschiedliche Berechtigungen beim Wechsel an eine höhere Schule verbunden: Nach der Mittelschule kann ohne Aufnahmsprüfung in eine AHS oder BHS gewechselt werden, wenn man die vierte Klasse erfolgreich abschließt sowie in Deutsch, Mathe und Fremdsprache entweder im "Standard AHS" benotet wurde oder im "Standard" mindestens einen Zweier im Zeugnis stehen hat. Ein Wechsel in eine mittlere Schule (z.b. Fachschule, Handelsschule) ist auch dann ohne Aufnahmsprüfung möglich, wenn in Deutsch, Mathe und Fremdsprache im "Standard" nur ein Dreier erreicht wurde. (APA, 25.6.2020)