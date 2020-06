Australiens Regierung schickt zur Quarantäneüberwachung Soldaten nach Melbourne, die Infektionsrate in Brasilien steigt steil an: Die Corona-Updates des Tages im Überblick

Rund die Hälfte der 50 US-Bundesstaaten verzeichnen zurzeit deutlich steigende Ansteckungsraten. Das gilt besonders für Regionen des Südens – so registrieren Texas und Florida derzeit ihre höchsten Infektionsraten seit Beginn der Krise. Foto: AFP/MARIO TAMA

Seit zwei Wochen verzeichnen die USA in rund der Hälfte der Bundesstaaten deutlich steigende Ansteckungsraten . Binnen 24 Stunden wurden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet – fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der US-Krise im April.

. Binnen 24 Stunden wurden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet – fast so viele wie zum bisherigen der US-Krise im April. Eine deutliche Zunahme der Coronavirus-Neuinfektionen im Bundesstaat Victoria hat in Australien große Besorgnis ausgelöst, weshalb die Regierung Soldaten nach Melbourne entsandte.

große Besorgnis ausgelöst, weshalb die Regierung entsandte. Eine Hochrechnung geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Todesopfer in Lateinamerika bis Oktober auf 388.300 steigen wird.

geht davon aus, dass die Zahl der bis Oktober auf 388.300 steigen wird. Die Infektionsrate in Brasilien steigt weiter steil an, am Mittwoch wurde die bisher zweithöchste Zahl von Neuinfektionen verzeichnet.

Krise in den USA spitzt sich wieder zu

Die Corona-Krise in den USA verschärft sich erneut dramatisch. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet – fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahlen im Süden des Landes. Die Staaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen in den USA liegt nach Angaben der Universität bei knapp 2,4 Millionen.



Wegen der steigenden Infektionszahlen prüft die Europäische Union Medienberichten zufolge, US-Reisenden auch nach der ab dem 1. Juli geplanten schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen die Einreise zu verweigern. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Teilen der USA halten die Demokraten an ihrem für August im Bundesstaat Wisconsin geplanten Parteitag zur Nominierung ihres designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fest. Der frühere Vizepräsident plane seine Teilnahme. Parteivertreter aus den Bundesstaaten sollten allerdings nicht nach Milwaukee reisen, sondern möglichst virtuell teilnehmen

Australische Regierung schickt Soldaten nach Melbourne

Die australische Regierung entsendet im Kampf gegen das Coronavirus rund tausend Soldaten in die Millionenmetropole Melbourne. Bis zu 850 von ihnen sollten kontrollieren, ob aus dem Ausland eingetroffene Reisende die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne einhalten, teilte Verteidigungsministerin Linda Reynolds am Donnerstag mit.

Eine deutliche Zunahme der Coronavirus-Neuinfektionen im Bundesstaat Victoria hat in Australien große Besorgnisse ausgelöst. Viele der Neuinfektionen in Melbourne – der nach Sydney zweitgrößten Stadt des Landes – stehen offenbar im Zusammenhang mit einem Hotel, in dem aus dem Ausland zurückgekehrte Australier unter Quarantäne gestellt waren. Auch ein Bekleidungsgeschäft im Norden der Stadt zählt zu den neuen Infektionsherden.

388.300 Todesfälle in Lateinamerika bis Oktober

Die jüngste Hochrechnung des medizinischen Instituts IHME an der Universität in Washington geht davon aus, dass die Zahl der Todesopfer in Lateinamerika bis Oktober auf 388.300 steigt. Laut der Prognose wird Brasilien voraussichtlich 166.000 und Mexiko 88.000 Tote verzeichnen. Ohne Maßnamen wie das Tragen von Gesichtsmasken könnte sich im schlimmsten Fall die Zahl der Todesopfer in Brasilien auf 340.476 und in Mexiko auf 151.433 erhöhen, heißt es in dem Bericht. Lateinamerika hat sich zu einem Hotspot der Pandemie entwickelt: Große Armut, dichte Siedlungen und mangelnde Gesundheitsversorgung haben zu einer Verdreifachung der Fälle von 690.000 innerhalb eines Monats auf zwei Millionen geführt.

In Brasilien hat die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter stark zugenommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 42.725 Ansteckungen verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Mittwoch mitteilte. Das ist die bisher zweithöchste Zahl von registrierten Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land. (red, APA, 25.6.2020)