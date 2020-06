Flirten, Schmusen, Sex: Was ist für Sie Betrug – und was nicht?

Ein Küsschen: Schon zu viel? Foto: gettyimages/istockphoto/Mukhina1

Grenzen sind etwas sehr Individuelles. Was für den einen kein Problem ist, stellt für den anderen bereits eine massive Grenzüberschreitung dar. Für die einen geht bereits ein zu intensiver Blick in Richtung Betrug, für andere ist selbst Sex außerhalb der Beziehung kein Problem – solange keine Gefühle im Spiel sind. Erlaubt ist prinzipiell, was gefällt – und den Partner oder die Partnerin nicht verletzt. So handhabt beispielsweise dieses Paar das Thema Treue recht entspannt:

Doch wo beginnt nun der Betrug? Beim Flirten mit anderen, beim Schmusen, beim Nachrichten-Austauschen – oder ist schon der Gedanke an jemand anderen Betrug am Partner oder der Partnerin?

Wie definieren Sie "Betrügen"?

Wo verläuft Ihre Grenze? Haben Sie diese jemals überschritten – wurde Sie jemals überschritten? Und an welche Grenzen halten Sie sich selbst? (aan, 26.6.2020)