Auch beim Strandurlaub sollte man die Corona-Hygieneregeln beachten. Foto: REUTERS/Kham

"Genießen mit Verantwortung" – diesen Appell richtet Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für den Sommer an die Österreicher und Österreicherinnen. Damit diese den Urlaub trotz Corona-Pandemie bestmöglich genießen können, seien gewisse Spielregeln einzuhalten. Diese hat Anschober auf einer Pressekonferenz am Donnerstag präsentiert. "Denn das Virus ist nicht auf Urlaub".

Wer also verreisen will, sollte sich zunächst einmal das Reiseziel gut überlegen. Zudem solle man im Urlaub weiterhin die Hygienegrundregeln beachten: Hände waschen und Abstand halten. Größere Menschenansammlungen solle man meiden. Urlauber sollen mitbedenken, ob das in der gewünschten Region möglich sei. "Der Ballermann (Partymeile auf Mallorca, Anm.) wäre aktuell das Schlimmste, was ich machen kann", so Anschober.

Trügerische Sicherheit

Weiters gilt es, die aktuellen Reisewarnungen des Außenministeriums zu beachten, erklärte Herwig Kollaritsch aus dem Beraterstab des Krisenstabs im Gesundheitsministerium. "Die Lombardei gibt's auch noch 2021", sagte der Hygiene- und Tropenmediziner. In den meisten europäischen Urlaubsländern sei die epidemiologische Lage zwar stabil, aber man dürfe sich nicht in Sicherheit wiegen. Die Meldezahlen erfassen keine symptomlos Erkrankten, zudem geben sie die Lage der Woche zuvor wieder. Es bestehe jederzeit die Gefahr, dass sich neue Cluster bilden. Kollaritsch verweist auf das Beispiel Ischgl. In dem Tiroler Urlaubsort haben mittlerweile 42,4 Prozent der Bewohner Antikörper gegen das Coronavirus in sich.

Laut Kollaritsch sind 80 Prozent der weltweiten Erkrankungen auf sogenannte Superspreading-Events zurückzuführen. In Seoul (Südkorea) habe etwa ein Mann in einer Partynacht in mehreren Clubs 170 Menschen nachweislich angesteckt. Deshalb sollen Urlauber auch im Ausland auf der Hut bleiben. Selbst wenn das Gastland keine Maskenpflicht vorsehe, empfiehlt er, unbedingt trotzdem eine mitzuhaben.

Urlauber sollten sich auch mit dem unangenehmen Szenario auseinandersetzen, dass man im Ausland an Covid-19 erkranken könnte. Dem Drang, nach Hause zu fahren, sollte man dann auf alle Fälle nicht nachgeben, stattdessen mit den lokalen Gesundheitsbehörden und der österreichischen Vertretung die Lage besprechen. "14 Tage Quarantäne sind nicht reizvoll, aber verantwortungsvoll."

Storno-Unsicherheit

Maria Ecker vom Verein für Konsumenteninformation referierte über die Rechtslage bei Auslandsreisen. Nur wenn das Außenministerium Reisewarnungen der Stufe 5 oder 6 für das jeweilige Land oder die Region ausgerufen habe, könne man kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten. Das ist laut Homepage des Außenministeriums aktuell in 23 Ländern der Fall. Weltweit bzw. in den meisten anderen Ländern herrsche aber Stufe 4. Dann müsse man sich im Einzelfall ansehen, ob erhebliche Einschränkungen vorliegen, die eine Stornierung rechtfertigen, so Ecker.

Zu unterscheiden sei auch zwischen Individual- und Pauschalreisen. Bei Letzteren buche man etwa Unterkunft und Flug bei einem Anbieter zusammen, anstatt sich die Reise selbst zusammenzustellen. Das habe den Vorteil, im Fall der Fälle einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Ecker empfiehlt, bei einer Reisebuchung den Vertragsabschluss spätestmöglich zu machen und sich auf jeden Fall vorher über die Stornobedingungen zu erkundigen. Über die Reisehotline des Sozialministeriums könne man sich auch weiterhin über die Bedingungen im Zielland erkundigen.

Die Homepage des Gesundheitsministeriums hat die Reisetipps zusammengefasst. Anschober: "Weitere Öffnungsschritte sind nur möglich, wenn wir weiterhin verantwortungsvoll handeln – egal ob im Wohnzimmer, im Salzkammergut oder in Caorle." (ag, 25.6.2020)