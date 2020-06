Moto GP

Motorrad-WM plant mit 13 Rennen und Doppel-Event in Spielberg

Nach der Formel 1 will auch die Motorrad-WM zwei Rennen in Österreich abhalten, nämlich am 16. und 23. August. Auftakt von vorerst 13 Rennen am 19. Juli in Jerez