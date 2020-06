Die Malediven wollen den Tourismus ab Mitte Juli wieder hochfahren. Foto: imago/AFLO

Mit der Aussicht auf ein kostenfreies Visum für 30 Tage wollen die Malediven ab 15. Juli wieder internationale Urlauber auf ihre Inseln bringen. Verwirrung gab es kurzfristig, ob Reisende bei Ankunft auf den Malediven unter Quarantäne gestellt werden. Tatsächlich findet sich ein entsprechender Hinweis auf der entsprechenden Seite des Außenministeriums. Es gilt Sicherheitsstufe 4.

Das sei aber nicht der Fall, wie es nun von offizieller Seite heißt. Es muss auch kein negativer Covid-19-Test vorgewiesen werden. Aber: Sollten Passagiere Symptome aufweisen, wird ein Test vorgenommen, dessen Kosten selbst zu tragen sind.

An Bord des Flugzeuges wird ein Gesundheitsformular ausgegeben, das bei der Einreise abgegeben wird. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App "Traceekee" auf ihr Smartphone zu installieren. Die Apps stehen sowohl bei Google Play als auch im App Store zum Download zur Verfügung.

Stichproben

Am Flughafen werden Temperaturmessungen vorgenommen, außerdem gilt am Airport eine Maskenpflicht. Es ist möglich, dass die lokalen Gesundheitsbehörden stichprobenartige Testungen durchführen. Diese Kosten werden jedoch nicht den Reisenden in Rechnung gestellt. Touristen müssen zudem einen Notfallkontakt bei der Anreise angeben, um das kostenfreie Visum zu erhalten.

Im Falle einer positiven Testung auf Covid-19 werden diese Personen nach Ankunft entsprechend isoliert und separat zur gebuchten Unterkunft transportiert. Den Resorts ist es erlaubt positiv getestete Gäste zu beherbergen, sofern vor Ort entsprechende Voraussetzungen gewährleistet sind, wie zum Beispiel spezielle Isolierungsbereiche.

Falls auf dem Gesundheitsformular angegeben wird, dass man binnen der letzten 14 Tage Kontakt mit einer mit Covid-19 infizierten Person hatte, findet eine ärztliche Untersuchung in der Flughafenklinik statt. Es kann eine Quarantäne anfallen.

Der Transport vom Flughafen zur Unterkunft muss über eine lokale Tourismusorganisation, zum Beispiel über das Hotel, vororganisiert sein. Während des gesamten Transports sollten Reisende einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Regelungen zur Unterkunft

Ab 15. Juli 2020 dürfen sämtliche Resorts, Hotels und Hotelschiffe auf nichtbewohnten Inseln öffnen. Für die Einreise muss eine bestätigte Buchung in einer offiziell registrierten touristischen Unterkunft vorliegen. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass Touristen während der ersten Lockerungsphase den kompletten Aufenthalt in einer Unterkunft verbringen müssen. Ein Wechsel des Hotels ist nicht erlaubt. Reisende auf die Malediven werden gebeten sich bei ihrem Resort über den Status der Wiedereröffnung sowie hinsichtlich der örtlichen COVID-19-Maßnahmen zu erkundigen.

Unterkünfte und Guest Houses auf bewohnten Inseln dürfen ab dem 1. August 2020 wieder Gäste beherbergen. Es ist ihnen in der Zwischenzeit unter besonderen Bedingungen jedoch auch erlaubt Transitpassagiere aufzunehmen, die auf die Weiterreise innerhalb der Malediven warten. Eine solche Buchung kann über Hotels und Resorts vorgenommen werden. Alle touristischen Unterkünfte müssen vor der Wiedereröffnung dem Tourismusministerium der Malediven einen Gesundheits- und Sicherheitsplan vorlegen und bestimmte Regelungen einhalten.

Abreise von den Malediven

Vor der Abreise aus dem jeweiligen Resort werden alle Touristen hinsichtlich ihres Gesundheitsstatus befragt. Sollte für die Rückreise in das jeweilige Zielland ein negativer Covid-19 Test benötigt werden, so gibt es entsprechende Testmöglichkeiten auf den Malediven. Im Falle eines positiven Covid-19-Tests innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von der Reise, wird darum gebeten das Resort unverzüglich zu informieren.

Die lokalen Behörden betonen, dass es wichtig sei gängigen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ein Mindestabstand von einem Meter wird grundsätzlich empfohlen.

Regelmäßige Updates zur Situation werden auf der Webseite des Tourismusministeriums der Malediven sowie auf der Webseite der Gesundheitsbehörde zur Verfügung gestellt. Die Regelungen der lokalen Gesundheitsbehörden müssen von allen Reisenden auf die Malediven befolgt werden.

Die kompletten Richtlinien zur Wiederaufnahme des Tourismus auf den Malediven sind in englischer Sprache online verfügbar. Eine Liste der geplanten Wiedereröffnungen der Resorts wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. (red, 25.6.2020)