Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz soll laut "trend" 14,7 Milliarden Euro besitzen – eine Milliarde weniger als 2019. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Das Vermögen der reichsten Österreicher ist wegen der Coronavirus-Pandemie und ihren Auswirkungen auf Aktienkurse und Dividendenzahlungen heuer geschrumpft. Laut dem Ranking des Magazins "trend" ist es im Jahresvergleich um 9 Prozent oder rund 15 Milliarden auf 155 Milliarden Euro gesunken. Die Spitzenreiter blieben dennoch dieselben wie im Vorjahr. In Österreich gibt es aktuell 41 Milliardäre.

Porsche, Mateschitz, Graf

Angeführt wurde das heurige Ranking erneut von den Familien Porsche und Piech mit einem Vermögen von 34,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das jedoch einem Minus von 2,2 Milliarden Euro. Dahinter folgte der Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit einem Vermögen von 14,7 Milliarden Euro. Auch bei ihm ist das Vermögen im Jahresvergleich um rund eine Milliarde Euro geschrumpft.

Rang drei belegte Novomatic-Gründer Johann Graf mit 5,75 Milliarden Euro (2019: 6,76 Milliarden Euro). Aufgrund der Coronakrise sei der Wert der Novomatic heuer tiefer angesetzt worden als im Vorjahr, heißt es am Donnerstag in dem Vorab-Bericht für den morgigen "trend".

Geringere Dividendenzahlungen aufgrund der Coronakrise belasteten die Finanzen der viertplatzierten Elisabeth Schaeffler, schreibt das Magazin. Gemeinsam mit ihrem Sohn Georg sitzt die Continental-Großaktionärin aber immer noch auf einem Vermögen von rund 5,6 Milliarden Euro, im Vorjahr wurde es noch auf rund 7 Milliarden Euro geschätzt. Der Immobilien-Investor Rene Benko belegte trotz der massiven Probleme mit dem deutschen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der im Eigentum der Signa steht, mit einem geschätzten Vermögen von 4,3 Milliarden Euro Platz 6.

Aufsteiger

Zu den Aufsteigern im Ranking zählte auch heuer wieder Immobilienbesitzer und Montana-Tech-Eigentümer Michael Tojner. Profitieren konnte er von dem steigenden Kurs der Varta-Aktie, so der "trend". Im vergangenen Jahr belegte Tojner noch Rang 31 im "trend"-Ranking, heuer ist er mit einem Vermögen von rund 2,6 Milliarden Euro auf Rang 15 zu finden.

Neu in der Milliardärsliste ist Erich Erber (Rang 36 mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden Euro), nachdem dieser vor einigen Wochen die Futtermittelsparte der niederösterreichischen Erber-Gruppe an den niederländischen Konzern Royal DSM verkauft hatte. Der frühere Milliardär Frank Stronach flog indessen aus der Liste raus. "Ein Streit innerhalb der Familie stellt seine Verfügungsgewalt über das Vermögen in Frage", hieß es in dem Bericht zur Begründung. (APA, 25.6.2020)