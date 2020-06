Mit der Ankündigung eines eigenen "Pokémon presents"-Event versetzte die Pokémon Company die Fans der digitalen Monster in freudige Erwartung. Einmal mehr hoffte man auf die Ankündigung eines MMO-Games in dem beliebten Spieluniversum und damit auch die Erfüllung eines schon seit Jahren von der Community geäußerten Wunsches. erfüllt wird dieser bislang nur von Titeln wie Temtem oder Fanprojekte, gegen die Nintendo und die Pokémon Company aber immer wieder vorgehen.

Doch wer darauf hoffte, gemeinsam mit Freunden und vielen anderen Menschen aus aller Welt über virtuelle Inseln zu ziehen und sich als Monstertrainer zu messen, wurde enttäuscht. Stattdessen kündigte man "Multiplayer Online Battle Arena"-Game ähnlich League of Legends oder Dota 2 an: Pokémon Unite.

Umgesetzt wird das Spiel von Tencent Games und dessen Tochter Timi Studios für die Switch sowie iOS- und Android-Geräte, wobei Crossplay unterstützt wird. Letztere bringen bereits Erfahrung mit, was das Genre und die Plattformen angeht. Sie betreiben mit Arena of Valor (bzw. Honor of Kings) – ebenfalls ein Mobile-MOBA – auch eines der meistgespielten Games der Welt.

Zehn Pokémon auf Punktejagd

In Pokémon Unite messen sich zwei Teams zu je fünf Pokémon. Sie müssen wilde Pokémon auf der Karte besiegen, ihre Pokébälle einsammeln und zu Sammelpunkten am gegnerischen Teil der Karte bringen, um sie in Punkte umzuwandeln. Beim Kampf gegen Spieler der anderen Mannschaft, als auch gegen die wilden Monster verdient man Erfahrungspunkte, die wiederum für den Levelaufstieg notwendig sind. Ein solcher stärkt die eigene Spielfigur und ihre Angriffe.

Zwei Mal entwickelt man sich zudem zu der nächsthöheren Stufe des jeweiligen Pokémon weiter, was neue Fähigkeiten freischaltet. Dabei soll man nicht nur bestehende Fähigkeiten verstärken, sondern sie auch durch neue ersetzen und dabei taktische Entscheidungen treffen können – etwa ob man lieber auf Nah- oder Fernkampf setzt. Den Sieg erringt das Team, das am Ende der Spielzeit die meisten Punkte vorweisen kann.

Wann das Game genau erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Titel wird grundsätzlich kostenlos spielbar sein. Ob man dabei auf das bei MOBA häufige Prinzip von prinzipiell frei erspielbaren Helden und Mikrotransaktionen für Skins setzen wird, bleibt offen. Mit der Bezeichnung "Free2Start" warf man jedenfalls mehr Fragen auf, als man im Rahmen der Vorstellung beantwortete.

Fangemeinde schwer enttäuscht

Das Feedback der Pokémon-Gemeinde auf Reddit, in Artikelforen und sozialen Medien ist allerdings zum großen Teil alles andere als enthusiastisch. "Unsere Erwartungen an euch waren niedrig, aber holy fuck", liest sich etwa eine entsetzte Reaktion auf Twitter. Ein anderer Beobachter erwartet ähnlich unlustige Erfahrungen, wie sie viele Spieler im Ingame-Chat in League of Legends machen müssen.

Enttäuschte Beiträge erzielen derweil im Pokémon-Subreddit über zehntausend Upvotes. Man fürchtet nicht nur um die Gameplay-Qualitäten des kommenden Games, sondern auch aggressive Monetarisierung mit Pay2Win-Elementen. Auch so mancher Vergleich mit Electronic Arts, das sich in dieser Hinsicht über die vergangenen Jahre keinen guten Ruf erarbeitet hat, fehlen nicht.

Hoffnung

Doch nicht jeder steht Pokémon Unite grundsätzlich ablehnend gegenüber. Der Titel könnte das beste sein, dass der Reihe seit langem passiert ist, argumentiert etwa ein Reddit-Nutzer. Es beschere den Hauptspielen nach einer Reihe jährlicher Releases eine vielleicht wichtige Pause. Dem letzten Teil, Sword and Shield, habe man angemerkt, dass er eilig produziert wurde, um rechtzeitig für die Weihnachtssaison auf den Markt zu kommen.

Gleichzeitig könnte der große Protest, der auch von Spielern in China als Hauptzielgruppe kommt, eine Rückbesinnung bewirken, sollte sich das Pokémon-MOBA als billig gemachtes, schlechtes Spiel entpuppen. Andere trauen dem Game wiederum durchaus zu, ein gutes Game und Überraschungserfolg zu werden. (gpi, 25.06.2020)