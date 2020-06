Foto: ORF / ZDF / Reiner Bauer

20.15 KOMÖDIE

Kleine Ziege, sturer Bock (D 2015, Johannes Fabrick) Jakobs Chancen, mit Ende 30 wieder zu Hause bei seinen Eltern zu landen, stehen nicht schlecht. Da taucht völlig überraschend seine zwölfjährige, zickige Tochter Mai auf. Deutsches Kinodebüt des österreichischen Regisseurs Johannes Fabrick. Wotan Wilke Möhring spielt den charmanten Versagerpapa Jakob, Sofia Bolotina seine verwöhnte Tochter. Bis 21.45, Arte

20.15 BALLSPIEL

Der ganz große Traum (D 2011, Sebastian Grobler) Der Film erzählt die Geschichte um den deutschen Lehrer Konrad Koch, der 1874 den Fußball in Deutschland einführte. Kostüme und Setting sind passend. Das Drehbuch ist etwas kitschig. Und Daniel Brühl ein bisschen sehr bemüht. Bis 22.00, 3sat

21.10 UNTERWEGS

Ostrowski macht Urlaub am Wörthersee Michael Ostrowski legt es diesmal nostalgisch an und kehrt zum Urlaubsort seiner Kindheit, nämlich an den Wörthersee, zurück. Dort bewegt er sich zwischen Campingplatz und Kasino, Land und Wasser, Zurückgezogenheit und noblen Partys hin und her. Unter den besuchten Ausflugszielen sind das Minimundus, das Schloss am Wörthersee und der Pyramidenkogel. Bis 22.05, Servus TV

22.20 KOMÖDIE

Der unglaubliche Burt Wonderstone (The Incredible Burt Wonderstone, USA, 2013, Don Scardino) Kampf der Zauberprofis: Ein räudiger Jungmagier (Jim Carrey) gräbt dem altmodischen Duo Burt Wonderstone (Steve Carrell) und Anton Marvelton (Steve Buscemi) das Wasser ab. Auf die Entfremdung des Freundesgespanns folgt ein Comebackversuch. Von Melancholie durchzogener Slapstick mit Alan Arkin in einer schönen Nebenrolle. Bis 0.10, ATV

22.25 MILITÄRKRIMI

Eine Frage der Ehre (A Few Good Men, USA 1992, Rob Reiner) Als zwei Marinesoldaten wegen Mordes angeklagt sind, übernehmen der Draufgänger Tom Cruise und die Ehrgeizlerin Demi Moore die Verteidigung. Immer wieder großartig: Jack Nicholson als narzisstischer Colonel im Zeugenstand. Bis 0.35, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Alexander von Humboldt – Abenteurer und Visionär Er gilt als unbestrittener Pionier und war seiner Zeit weit voraus: Alexander von Humboldt, einer der bekanntesten Naturforscher der Welt. Seine Analysen könnten aktueller nicht sein – er sprach bereits im 19. Jahrhundert von einem vom Menschen verursachten Klimawandel. Bis 23.20, ORF 2

Die Historikerin Andrea Wulf berichtet über Humboldts Schlüsselerlebnis beim Besteigen des Chimborazo – "Universum History", 22.35, ORF 2. Foto: ORF / ZDF / Reiner Bauer

22.40 MAGAZIN

Tracks: Metal Spezial Von Haartipps über philosophische Gedanken bis zu den besten Anzügen aus Dirty Dancing: Mit dabei sind Alice Cooper, Motörhead, Iron Maiden, Mötley Crue, Slash, die (seit längerem nicht mehr schulpflichtigen) Schulmädchen von Girlschool, Hair Metal, Metal aus Syrien, Algerien und Indonesien. Bis 23.10, Arte

(Astrid Ebenführer, 26.6.2020)