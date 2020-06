Fachministerin betonte in der ZIB2 gleich mehrfach die "Wichtigkeit militärischer Landesverteidigung", blieb in ihren Antworten sonst aber vage

Wien – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat sich am Donnerstagabend bei einem Auftritt in der ZIB2 Fragen zu ihrer geplanten Heeresreform gestellt, ist dabei viele Antworten aber schuldig geblieben. Sie wiederholte mehrfach die "Wichtigkeit der militärischen Landesverteidigung", betonte aber auch, dass sie – im Einklang mit dem Regierungsprogramm – Reformen im Bundesheer umzusetzen habe. Pläne für Schließungen von Kasernen und Garnisonen dementierte sie. Diese werde es "selbstverständlich nicht" geben, so Tanner.

Wie genau ein Hintergrundtermin für mehrere Medien am Montag, der für massiven Gesprächsstoff sorgt, zustande gekommen sei, wollte sie nicht sagen. Das Gespräch, an dem Tanner selbst nicht teilgenommen hatte, sorgte für Aufregung, weil dort die militärische Landesverteidigung als Kernpunkt der Bundesheer-Arbeit in Frage gestellt worden war. Auch Kasernenschließungen waren dort nicht ausgeschlossen worden.

"Fahren wir zum Präsidenten!"

Zudem war Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht im Voraus über die Pläne informiert worden, weshalb dieser die Ministerin am Mittwoch zu sich zitierte. Van der Bellen soll über den fehlenden Informationsfluss massiv verärgert gewesen sein.

Ob sie sich dafür bei Van der Bellen entschuldigt habe, verriet Tanner in der ZIB2 nicht. Sie sei froh, dass über das Österreichische Bundesheer nun "soviel wie noch nie diskutiert wird", sagte sie als Antwort auf die Frage nach dem Termin. Sie führe dies auf die Leistung der Soldatinnen und Soldaten zurück. Zudem sei "schön zu sehen" gewesen, dass "der Herr Bundespräsident als Oberbefehlshaber auch einer der größten Kämpfer für das Bundesheer ist". Dass sie sei zu Van der Bellen zitiert worden sei, wollte sie nicht sagen. Sie hielt dem eine andere Version des Geschehens entgegen: "Wir haben gesagt, fahren wir direkt dorthin, sprechen wir mit dem Bundespräsidenten".

Vages Programm

Nicht zu erfahren war von Tanner, welche Reformschritte – nach Ankündigung und Zurückrudern am Mittwoch – nun tatsächlich geplant sind. Auch hier gelte die "militärische Landesverteidigung" als Maßstab, sagte die Ministerin, die sich dabei ein ums andere Mal auf das Regierungsprogramm berief. Dieses ist allerdings auch in wichtigen Punkte eher vage gehalten. Man müsse sich "Schritt für Schritt" aus neue Bedrohungsbilder einstellen. Welche das sein könnten, habe man nun etwa beim Einsatz des Heeres gegen die Corona-Pandemie gesehen. Auch im Bereich der Migration seien Soldatinnen und Soldaten tätig.

Tanner machte für den aktuellen Zustand des Bundesheeres auch "den Reformstau unter meinen zahlreichen Vorgängern" verantwortlich. Nun aber habe man das höchste Budget beschlossen, das es für ihr Ressort je gegeben habe. An eine weitere Anhebung glaube sie nun nicht mehr, "die Budgetverhandlungen sind abgeschlossen" – aber mit dem, was man erreicht habe, müsse man nun "richtig investieren". In diesem Zusammenhang nannte Tanner auch die Anschaffung von 30 gepanzerten Fahrzeugen, die bereits beschlossen sei. Wie der Ersatz für jene 50 Jahre alten Saab gestaltet wird, die ab 1. Jänner nicht mehr fliegen dürfen, wollte sie nicht sagen. Das werde erst Anfang Juli feststellen, dann werde sie "sehr gerne wieder" die ZIB2 besuchen. (mesc, 25.6.2020)