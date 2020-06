Was war eigentlich geplant – und was ist das Alternativprogramm?

Wie feiern Sie die überstandene Matura? Foto: gettyimages/istockphoto/deimagine

Das Maturajahr an sich ist schon aufregend und stressig genug – auch ohne Pandemie. Der Maturajahrgang 2020 musste unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen maturieren und konnte so immerhin einen mehr als denkwürdigen Schlusspunkt hinter die langen Jahre der Schulzeit setzen.

Üblicherweise würde nun die Maturareise folgen. Ein bis zwei Wochen auf einer griechischen Insel, am kroatischen, italienischen oder türkischen Strand – doch auch das wird in der gewohnten Form wohl schwierig: Coronabedingte Unsicherheit beim Reisen, Flüge, die ausfallen, verschiedene Auflagen vor Ort stellen viele vor Herausforderungen bei der Reiseplanung. Darüber hinaus meldete der "Summer Splash"-Veranstalter Splashline Ende Mai Insolvenz an, und auch der von Doc LX organisierte "X-Jam" ist in den September verschoben.

Wie sieht Ihre Maturareise 2020 aus?

Was war ursprünglich geplant – und was machen Sie stattdessen? Oder haben Sie die Reise komplett ausfallen lassen? Teilen Sie Ihre Pläne und Geschichten im Forum! (aan, 29.6.2020)