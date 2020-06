In dieser Galerie: 10 Bilder CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erscheint nach neuerlicher Verschiebung am 19. November 2020. Nun hat CD Projekt RED zuhauf neues Material rund um den anstehenden Blockbuster veröffentlicht und ausgewählte Medien eingeladen, einen ersten Blick auf das Rollenspiel zu werfen. Zugleich wurde auch eine Netflix-Serie zu Cyberpunk 2077 angekündigt und bestätigt, dass Nvidia und CD Projekt RED intensiv beim Thema Raytracing zusammenarbeiten.

Komplex, überwältigend und vielversprechend

Viele Medien, die das Spiel rund vier Stunden nutzen konnten, sprechen davon, dass das Game anfangs ziemlich überwältigend und komplex erscheint. Die Detailverliebtheit der Spieleschmiede soll zwar für Erstaunen sorgen, allerdings auch manchmal "zu viel" sein. Ziel des Games ist es offenbar ein Implantat für Unsterblichkeit aufzuspüren. Man spielt als Protagonist "V", der sowohl männliche als auch weibliche Züge aufweisen kann und hinsichtlich des Hintergrunds auswählbar ist.

Hacker, Muskelprotz und Implantate

Die Spielfigur weist fünf unterschiedliche Attribute auf, die das Spielgeschehen beeinflussen. "Body", "Reflex", "Intelligence", "Technical Ability" und "Cool" lassen sich nämlich für den eigenen Vorteil hochleveln. So lässt sich etwa ein kluger Hacker züchten oder ein Muskelprotz, der Gegner schnell verhauen kann. Bei Cyberware handelt es sich ferner um Implantate, die wiederum taktische Vorteile im Kampf mit sich bringen können. Hierbei gibt es drei Kategorien: "Active", "Triggered" und "Passive".

Eindeutiger Fokus von CD Projekt RED

Bei ersten ausgewählten Medien fällt das Vorab-Fazit durchwegs positiv aus. Da und dort fallen Vergleiche mit GTA, Deus Ex und Vampire: Die Maskerade Bloodlines. So etwas wie Kritik gibt es allerdings dann schon: So haben der Shooterteil und die KI bei manchen Spielern nicht ganz überzeugen können. Der Fokus von CD Projekt RED soll aber ohnehin auf der Story, der offenen Welt, den Dialogen, Quests und auch der Entscheidungsfreiheit liegen.

Enge Zusammenarbeit zwischen Nvidia und CD Projekt RED

Optisch dürfte das Game auf jeden Fall alle Stücke spielen. Wie bereits erwähnt, arbeiten Nvidia und der polnische Entwickler eng beim Thema Raytracing zusammen. Die Kooperation fruchtet darin, dass RT Diffuse Illumination, RT Ambient Occlusion und RT-Schatten angekündigt wurden. Nvidias Kantenglättung-KI DLSS 2.0 soll ebenso zum Einsatz kommen. Beide Unternehmen versprechen hierbei einen ordentlichen Leistungssprung.

Entwickler lockt mit Zuckerln

Der neuerliche Ausblick sorgte zuletzt dafür, dass Cyberpunk 2077 bei den Vorbestellungen nach oben gerutscht ist. Bei Steam ist das Game trotz des Summer Sales bereits unter den weltweiten Top-Sellern zu finden. CD Projekt RED will mit einer Goodie-Aktion Spieler aber in den hauseigenen GOG-Store locken. Dort lockt der Hersteller mit einigen Zuckerln wie etwa einem Bundle, bei dem The Witcher 3 inkludiert ist oder digitalen Boni wie dem Soundtrack und ein Booklet. (dk, 26.6.2020)