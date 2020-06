Liverpool – Jürgen Klopp hat den Moment des Titelgewinns mit dem FC Liverpool als "pure Explosion" der Gefühle beschrieben. "Wir haben die letzten fünf Sekunden heruntergezählt. Der Schiedsrichter hat leider ein bisschen länger gezählt, also mussten wir noch zwei, drei Pässe warten. In dem Moment, als es dann passiert ist, was es eine pure Explosion", sagte Klopp in einen Interview auf der Klub-Homepage.

Jürgen Klopp: "Winning the Premier League is for you." Liverpool FC

Klopp hatte die entscheidende Niederlage des Rivalen Manchester City beim FC Chelsea (1:2) zusammen mit der Mannschaft im Hotel Formby Hall Golf Club verfolgt. Er selbst habe dafür gesorgt, dass alle Spieler anwesend waren. "Ich habe gesagt: Wir müssen etwas Verpflichtendes machen. Jeder muss dabei sein. Ich habe mehr Erfahrung und weiß: Wer daheim geblieben wäre und das Spiel alleine geschaut hätte, hätte es für den Rest seines Lebens bereut", sagte der 53-Jährige.

"Ich kann das gar nicht glauben"

Kurz nach dem Schlusspfiff habe er aber auch eine innere Leere gespürt: "Ich kann das gar nicht glauben. Ich bin da mit mir selbst nicht zufrieden, dass ich so gefühlt habe. Aber in dem Moment war es einfach zu viel für mich. Aber mir geht es gut, keiner muss sich Sorgen machen".



Die erste Meisterschaft seit 30 Jahren sei für den gesamten Klub eine Erlösung. "30 Jahre! Vor 30 Jahren, da war ich 23. Und damals habe ich nicht gerade daran gedacht, mit Liverpool Meister zu werden, um ehrlich zu sein. Ich hatte gar nicht die Fähigkeiten dazu. 30 Jahre später sitze ich hier, das ist unglaublich", sagte Klopp.

Emotionale Reaktion direkt nach der Entscheidung. Sky Sports Football

Guardiola gratuliert



Pep Guardiola, Trainer vom entthronten englischen Meister Manchester City, hat Liverpool zum Titelgewinn gratuliert. "Glückwunsch an Liverpool, ihre Fans, den Trainer, die Spieler. Wohlverdient. Sie sind gute Champions, sagte der Spanier am Donnerstag. Das Team von Jürgen Klopp habe mit "unglaublichem Fokus" gespielt, zeigte sich Guardiola beeindruckt.



"Das ist die Realität", antwortete Guardiola auf die Frage, ob er enttäuscht sei, so weit hinter Liverpool gelandet zu sein. "Wir liegen weit zurück, aber die anderen 18 Teams liegen noch weiter zurück." Man könne allerdings nicht jedes Mal die Meisterschaft gewinnen. "Das ist noch nie passiert in diesem Land. Du kannst nicht die ganze Zeit gewinnen." (sid, 26.6.2020)

Reaktionen:

John W. Henry (Klubbesitzer FC Liverpool/Twitter): "Das war eine Saison für die Ewigkeit und für die Treuen des Liverpool Football Club. Es war ein unglaubliches Jahr, eine prunkvolle Leistung, die im Titel ihren Höhepunkt fand. Es war vielleicht die großartigste Vorstellung, die es jemals in irgendeinem Land gegeben hat. Der LFC hat das schöne Spiel schöner gemacht denn je."

Ringo Starr (Ex-Beatle/Twitter): "Gratulation, Liverpool, die Nummer eins. Ich sende euch Frieden und Liebe."

Jordan Henderson (Liverpool-Kapitän): "Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist ein einzigartiges Gefühl. (...) Jürgen ist ein großartiger Anführer, ein großartiger Mensch, wir alle glauben ihm. Er ist ein Freund – aber auch gnadenlos, wenn er es sein muss."

Kenny Dalglish (letzter Liverpooler Meistercoach vor Klopp/BT Sports): "Wer damals eine so lange Wartezeit vorhergesagt hätte, wäre verhaftet und zwangseingewiesen worden. Seit Jürgen da ist, ist alles sehr positiv. Er ist fantastisch und der Inbegriff all dessen, wofür Liverpool steht."

Steven Gerrard (Liverpool-Legende/Twitter): "Eine unglaubliche Leistung einer fantastischen Mannschaft aus Top-Spielern. Angeführt von einem Weltklasse-Trainer und -Stab (...) Lasst die Party beginnen!"

Robbie Fowler (Liverpool-Legende/Optus Sport): "Ich denke, ich muss meinen Spitznamen 'Gott' an Jürgen abgeben. Jurgen darf sich jetzt 'Gott' nennen, oder nicht? Von mir aus gerne."

Bruce Grobbelaar (Liverpool-Legende/BBC): "Klopp geht in die Geschichte ein. Für mich ist er die Wiedergeburt von Shankly in einem deutschen Körper. Er ist ein charismatischer Kerl, einfach brillant."

Ian Rush (Liverpool-Legende/BBC): "Das ist der Heilige Gral. Großartige Trainer haben es versucht – und sind gescheitert. Das ist absolut wunderbar für den Klub."

Dietmar Hamann (Liverpool-Legende/Sky Sport News HD): "Jürgen Klopp hat großen Anteil. Er hat eine Mannschaft zusammengestellt, die seit Jahren das Nonplusultra darstellt. Das ist eine der besten Mannschaften der Liverpooler Geschichte, wenn nicht die beste."