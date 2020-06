Wie jedes große Update der vergangenen Jahre geht auch iOS 14 wieder mit einer Reihe von Privacy-Verbesserungen an dem Betriebssystem einher. So informiert das Betriebssystem nun darüber, wenn eine App auf den Zwischenspeicher zugreift. Dies führt nun dazu, dass bei so mancher App zweifelhafte Vorgänge offenbar werden.

Auffälligkeiten

TikTok greift bei Texteingaben regelmäßig auf den Zwischenspeicher zu. Wie eine auf Twitter gepostete Screencast zeigt, passiert dies mit hoher Frequenz, und zwar all ein bis drei Zeichen beim Tippen. Das Resultat ist, dass unter der aktuellen iOS 14 Testversion laufend neue Privacy-Warnungen angezeigt werden.

Gegenüber dem britischen Telegraph betont der chinesische App-Hersteller, dass dahinter keine Spionageabsicht steckt. Vielmehr handle es sich dabei um eine Anti-Spam-Maßnahme. Details dazu, was das konkret bedeuten soll, und wie das Ganze funktioniert, bleibt man allerdings schuldig. Stattdessen will man diese Vorgehensweise nun entfernen, mit einem bereits an Apple geschickten Update soll dieses Verhalten also künftig nicht mehr auftreten. Offen bleibt dabei auch, wie es unter Android aussieht, also ob TikTok auch dort auf die Daten zugreift.

Ähnliches Verhalten

TikTok ist allerdings auch nicht die einzige App, bei der sich solch ein Verhalten zeigt. Auch bei anderen Apps sie AccuWeather, Aliexpress oder auch der App von Starbucks zeigen sich ähnliche Effekte. Diese kopieren aber nicht dauernd die Zwischenablage sondern nur beim Wechsel in die App. Auch hier sind die Hintergründe bislang unklar. (red, 26.06.2020)