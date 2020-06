(Stube eines Bauernhofs. An einem schweren Holztisch die halbwüchsige Tochter des Bauern, über Bücher gebeugt. Der Bauer tritt ein.)

BAUER: Nix z’tun?

TOCHTER: Ich mach’ Aufgaben.

BAUER: Aufgaben kannst machen, wenn deine Aufgaben erledigt sind. Hast schon g’rechnet?

TOCHTER: Heut’ is’ nix zum Rechnen. Nur zum Lesen.

BAUER: Und die Wies’n?

TOCHTER: Was is’ mit der Wies’n?

BAUER: Na, zum Zammrechnen is’!

TOCHTER: Eine Wies’n kann ma nit zammrechnen.

BAUER: A so? Ham wir die Wies’n g’mäht gestern oder nit?

TOCHTER: Natürlich ham wir die Wies’n g’mäht. Und was du jetzt willst, is’, dass sie gerecht wird.

BAUER: Blödsinn! Wieso soll sie gerecht werden? War sie bis jetz’ vielleicht ungerecht?TOCHTER: Natürlich. Weil ich sie nicht gerecht hab’.

BAUER: An wem hättest dich denn rächen wollen? Hat ja niemand was ’tan.

TOCHTER (seufzt): Mit dir is’ wirklich schwierig. Vielleicht solltest doch hin und wieder was lesen.

BAUER: Sonst noch was! Und du machst jetzt auch deine Büchln zu! Eine Wies’n rechnet sich nit von allein.



(Vorhang)

(Antonio Fian, 26.6.2020)