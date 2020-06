Für Likes werden im Rahmen der "Kulikitaka Challenge" Tiere erschreckt. Foto: Screenshot/WebStandard

Immer wieder kommt es in Österreich zu Kuhattacken, bei denen die Tiere Spaziergänger angreifen. Oftmals ist dies darauf zurückzuführen, dass die Mutterkühe ihre Kälber verteidigen. Nun wird in den sozialen Netzwerken zu Videos aufgerufen, die zu einer Zunahme an Angriffen führen könnten. "Kulikitaka Challenge" heißt die Aktion, bei der es im Grunde darum geht, Tiere zu erschrecken. Auf der bei Jugendlichen populären Videoplattform TikTok finden sich hunderte solcher Videos.

Eine Gefahr für Tier und Mensch

Ein österreichischer Landwirt namens Georg Doppler ist deswegen der Kragen geplatzt. In einem Video, das der Mann auf TikTok veröffentlichte, ruft er dazu auf, diese Challenge sofort zu beenden. "Die rennen über euch drüber, so schnell könnt ihr gar nicht schauen", sagt der Landwirt wutentbrannt im Bezug auf Kühe. Bei der Aktion könnten nicht nur die Videoersteller selbst, sondern auch Dritte sowie die Tiere selbst verletzt werden, führt Doppler ferner aus.

Leere Sitze bei Trump-Auftritt

Vor rund einer Woche sorgte eine weitere TikTok-Challenge für Aufregung. Wochen vor dem Auftritt von US-Präsident Trump wurde nämlich dazu aufgerufen, Tickets für die Wahlveranstaltung zu reservieren und dann nicht hinzugehen. Statt Millionen Besucher strömten daraufhin nur rund 6.000 Unterstützer in das angemietete Stadion. Ein Videoscreening vor dem Event wurde ferner abgesagt, weil zu wenige Leute vor Ort waren. (red, 26.6.2020)