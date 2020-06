In konservierten Abwasserproben aus einer Kläranlage in Barcelona fand ein Team um den renommierten Virologen Albert Bosch Spuren von Sars-CoV-19 – und zwar bereits für den 12. März 2019. APA/AFP/PAU BARRENA

Stimmt das, was spanische Forscher in einem Pre-Print kürzlich publiziert haben, dann muss die Frühgeschichte der Covid-19-Pandemie völlig neu geschrieben werden. Ging man bisher davon aus, dass erste Fälle von Infektionen mit dem Virus irgendwann im November 2019 in Wuhan auftraten, ehe die neue Infektionskrankheit rund um den Jahreswechsel 2019/20 publik gemacht wurde, so behauptet nun ein Team um den renommierten spanischen Virologen Albert Bosch von der Universität Barcelona, dass sich bereits im März 2019 Spuren von Sars-CoV-2 im Abwasser Barcelonas befunden hätten.

Abwasser als Auskunftgeber

Covid-19 ist zwar eine Atemwegserkrankung. Doch wie sich gezeigt hat, enthalten Fäkalien relativ große Mengen des Coronavirus-Genoms, die auf diese Weise ins Abwasser gelangen. Durch Analysen alter Abwasserproben gelang es in einigen Ländern Europas, das erste Auftreten des Virus in Europa nachträglich für bereits Ende 2019 festzustellen. So sind genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 in Abwässern der Großstädte Mailand und Turin vom Dezember sowie in Abwässern aus Bologna vom Jänner nachgewiesen worden.

Bosch und seine Kollegen analysieren seit April wöchentlich Proben zweier großer Kläranlagen in Barcelona. Die Menge der gefundenen Viren deckte sich dabei sehr mit der Entwicklung der Fälle von Covid-19 in der Bevölkerung. Die Forscher untersuchten aber auch konservierte Proben aus den Monaten zuvor. Diese Analysen zeigten ebenfalls ein sehr viel früheres Auftreten von Sars-CoV-2 als bisher gedacht.

Analyse noch älterer Proben

Offiziell gemeldet wurde der erste Fall in Barcelona am 25. Februar 2020. Doch die Virologen um Bosch, der auch Präsident der spanischen Gesellschaft für Virologie ist, konnten das Virus bereits für den 15. Jänner 2020 nachweisen – 41 Tage früher. Dieses Wissen hätte im Jänner und Februar eine bessere Reaktion auf die Pandemie ermöglicht, so Bosch. Ermutigt durch diese Ergebnisse analysierten die Forscher dann noch einige eingefrorene Proben aus der Zeit zwischen Jänner 2018 und Dezember 2019.

Während alle anderen Proben von 2018 und 2019 negativ waren, fand sich in einer Probe vom März 2019 eine Sensationsentdeckung, die freilich erst noch abgesichert werden muss. Denn der Fachartikel, in dem davon berichtet wird, wurde bislang nur auf dem Pre-Print-Server "medrxiv" publiziert und ist von Fachkollegen noch nicht begutachtet worden. Er ist aber bei einer renommierten Fachzeitschrift eingereicht.

Probe vom 12. März 2019

Mehrere verschiedene Testverfahren bestätigten jedenfalls eindeutig, dass sich in der Probe vom 12. März 2019 zwar geringe, aber eindeutig nachweisbare genetische Reste von Sars-CoV-2 befunden hätten, schreiben Bosch und Kollegen im Fachartikel. Und sie haben keine Zweifel daran, dass die Analysen stimmen. Was einige Fragen aufwirft, etwa warum das Virus ausgerechnet in Barcelona so früh auftauchte.

Das erklärt Bosch damit, dass viele Touristen und Geschäfts- bzw. Konferenzreisende in die Stadt kämen. Er vermutet aber auch, dass sich das Virus nun auch in alten Abwasserproben ähnlicher Millionenstädte finden lassen sollte. Seine Conclusio lautet jedenfalls, dass Covid-19 in Einzelfällen schon sehr viel länger existiere als bislang angenommen. Und dass die frühen Fälle für Grippeinfektionen gehalten worden seien.

Folgenlose erste Einschleppung?

Der Überraschungsfund wäre durchaus konsistent mit einer Studie, die bereits von einigen Wochen veröffentlicht wurde und die auf die Bedeutung von Superspreadern bei Covid-19 hinwies. Forscher haben nämlich ermittelt, dass nur rund 10 Prozent der Infizierten für 80 Prozent der Infektionen verantwortlich sein dürften. Das bedeutet unter anderem, dass Sars-CoV-2 statistisch betrachtet mindestens viermal unentdeckt in ein neues Land eingeschleppt werden muss, ehe sich das Virus tatsächlich ausbreitet. Der Abwasserfund vom 12. März 2019 könnte das folgenlose erste Auftreten in Spanien dokumentiert haben. (tasch, 26. 6. 2020)