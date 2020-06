ine nicht ganz harmonische Begegnung vor dem Hotelaufzug (von links): Imogen Poots, Kathryn Hahn, Owen Wilson und Rhys Ifans in Peter Bogdanovichs Screwball-Comedy-Hommage "Broadway Therapy", 3sat, 23.30 Uhr. Foto: ZDF / K. C. Bailey

9.55 SCHNITZLER-VERFILMUNG

Christine (F/I 1958, Pierre Gaspard-Huit) Romy Schneider verleiht in ihrer ersten französischen Filmproduktion einer biederen Adaption von Arthur Schnitzlers Liebelei Glanz. Die tragischen Ereignisse in Gang setzt Alain Delon. Bis 11.30, ORF 2

20.15 ROMANTIC COMEDY

Pretty Woman (USA 1990, Gerry Marshall) Julia Roberts und Richard Gere als Prostituierte und Geschäftsmann, die sich ineinander verlieben. 30 Jahre ist es heuer her, dass Regisseur Gerry Marshall mit seinem Pygmalion-Update eine der erfolgreichsten Romcoms überhaupt auf die Leinwand brachte. Zumindest Roy Orbisons noch ältere titelgebende Musik hält bis heute. Bis 22.15, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Söhne der Sonne Der Dreiteiler widmet sich dem Aufstieg und Fall der altamerikanischen Hochkulturen der Maya, Inka und Azteken. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in Landwirtschaft, Baukunst und Astronomie bis heute erstaunliche zivilisatorische Leistungen hervorbrachten und Mesoamerika über ein Jahrtausend lang dominierten. Bis 22.55, Arte

20.15 FESTSPIELSOMMER

Lucerne Festival 2019 Zur Eröffnung des Lucerne Festival im vergangenen Jahr widmete sich Chefdirigent Riccardo Chailly dem russischen Komponisten Sergej Rachmaninow. Als Solist brilliert der Pianist Denis Matsuev. Bis 22.05, 3sat

23.30 KOMÖDIE

Broadway Therapy (She’s Funny That Way, USA 2014) Mit seiner ersten Spielfilmregie seit 13 Jahren huldigte New-Hollywood-Veteran Peter Bogdanovich (The Last Picture Show) seiner Liebe zur Screwball-Comedy: Das Callgirl Isabella "Izzy" Finkelstein lernt den verheirateten Regisseur und Schwerenöter Arnold Albertson (Owen Wilson) kennen, der ihr nach einer Liebesnacht ein ungewöhnliches Angebot macht. Bis 0.55, 3sat

23.30 NEW HOLLYWOOD

Harold und Maude (USA 1971, Hal Ashby) Harold (Bud Cort), Sohn aus gutem Hause, ist nicht nur vom Tod besessen, sondern fühlt sich auch zur 79-jährigen Maude (Ruth Gordon) hingezogen. Licht und Schatten halten in Hal Ashbys New-Hollywood-Juwel eine feine Balance, die Musik steuerte Cat Stevens bei. Bis 0.55, RBB

23.40 COMIC-VERFILMUNG

Spider-Man (USA 2002, Sam Raimi) Gelungener Auftakt von Sam Raimis Spider-Man-Trilogie. In der Titelrolle trumpft Tobey Maguire auf. Bis 1.35, ARD

23.45 THRILLER

Kap der Angst (Cape Fear, USA 1991, Martin Scorsese) Max Cady (Robert De Niro) macht seinen einstigen Anwalt (Nick Nolte) dafür verantwortlich, dass er ins Gefängnis musste, und sinnt auf Rache. Martin Scorsese schaffte eine wuchtige Neuverfilmung eines Klassikers von 1962. In Kurzauftritten zu sehen: Gregory Peck und Robert Mitchum, Held und Bösewicht des Originals. Bis 1.45, ZDF neo

1.05 KRIMI

Columbo – Ein Hauch von Mord (Lovely But Lethal, USA 1973, Jeannot Szwarc) Ein Chemiker, der mit einem gehörigen Batzen Geld rechnete, wird in einer Kosmetikfirma ermordet aufgefunden, Inspektor Columbo (Peter Falk) ermittelt. Ein Höhepunkt aus der dritten Columbo-Staffel mit hochkarätiger Besetzung, darunter Vincent Price, Vera Miles und ein junger Martin Sheen. Bis 2.15, ORF 2

1.30 KURZFILM

Flut (Marée, F 2019, Monon Coubia) Pistenraupen fahren auf menschenleeren, verschneiten Hängen durch eine stürmische Nacht. Einer der Fahrer, der 25-jährige Antoine, gerät in ein Zwischenreich, in dem die Mythen des verehrten und gefürchteten Gebirges Gestalt annehmen. Bis 2.00, Arte