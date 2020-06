6.20 FRECHDACHS

Meister Eder und sein Pumuckl: Im Zoo Meister Eder der und Pumuckl gehen diesmal in den Tiergarten. Die vielen fremden Tiere sind neu und aufregend für den kleinen Kobold. Als Eder sich bei einem Glas Bier ausruht und dabei einschläft, macht sich Pumuckl alleine auf den Weg. Seine Neugier wird ihm zum Verhängnis: Er bleibt in einem Käfig hängen und wird für alle Besucher sichtbar. Immer wieder spaßig. Bis 7.05, ARD

11.05 INTERVIEW

Europastudio Über die Achse Merkel/Macron und das Verhältnis zu Italien spricht Pauls Lendvai mit Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung), Politologen Henri Ménudier, Andrea Tarquini (La Repubblica), und ORF-Korrespondentin Katharina Wagner. Bis 12.00, ORF 2

18.30 KOMÖDIE

Zwei in einem Auto(Ö 1951, Ernst Marischka) Der Lehrer August Bröseke und sein Freund Ferdinand Walzl gewinnen im Toto. Der Gewinn reicht aber nur für ein klappriges Vehikel. Selbst Geld für Benzin fehlt für die Reise nach Portofino. Lisa Krüger meldet sich auf die Annonce der beiden, gerät aber mit dem charmanten Georg Schmittlein an den falschen Mann. Spaßige Verwechslungen mit Leopold Rudolf und Hans Moser. Bis 20.15, ORF 3

Zwei, die es auch ohne Geld miteinander sehr lustig haben: Leopold Rudolf und Hans Moser in "Zwei im Auto". Foto: ORF/Beta-Film

19.10 DOKUMENTATION

Superfoods: Magie oder Marketing? Chia, Goji, Acai und Moringa: Die Samen, Beeren und Blätter stammen aus fernen Ländern und erobern den europäischen Markt. Doch was ist so super an Superfoods? Konsumieren wir Superfoods wegen dem Exotenbonus oder steckt tatsächlich so viel Power in ihnen? Bis 19.40, 3sat

20.15 KRIEGSWIRREN

Brennt Paris? (Paris brûle-t-il?, F 1966, René Clément)Paris im August 1944: Der deutsche Stadtkommandant General von Choltitz erhält von Hitler den Befehl, Paris zu verteidigen und im Notfall dem Erdboden gleichzumachen. Unterdessen wollen Résistance, Kommunisten und Gaullisten nicht untätig zusehen und versuchen, die Alliierten zu überzeugen, in die Stadt einzumarschieren. Mit Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Kirk Douglas. Bis 22.55, Arte

21.00 DOKUMENTATION

Der Fall Susanne Albrecht Im Juli 1977 verschafft sich Susanne Albrecht in Begleitung von zwei RAF-Terroristen Zutritt zum Haus von Jürgen Ponto, dem Chef der Dresdner Bank. Ponto soll entführt werden, um RAF-Leute aus dem Gefängnis freizupressen. Der Plan scheitert: Jürgen Ponto wird erschossen. Der Film zeigt, wie es zu dem Verrat kommen konnte und wie es mit Susanne Albrecht weiterging. Bis 21.45, ZDF Info

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Republik im Krisenmodus – Türkis-Grün auf dem Prüfstand Zwischenbilanz von Corona bis Ibiza bei Claudia Reiterer mit Karl Nehammer (ÖVP), Rudolf Anschober (Grüne), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Manfred Haimbuchner (FPÖ), Gerald Loacker (Neos) Bis 23.05, ORF 2

(Astrid Ebenführer, 27.6.2020)