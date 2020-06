Pizzera & Jaus. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die österreichischen Kabarettisten Pizzera & Jaus veröffentlichten ein Satire-Video zu HC Strache, das dem Politiker gefällt. Die beiden Musiker coverten dabei Sidos Song "Echtes Vorbild" und gaben ihrer Auslegung zugleich den Namen "Rechtes Vorbild". Dabei wird unter anderem auf politische Moral, Straches Vergangenheit, Ibiza und die Spesenaffäre des ehemaligen FPÖ-Chefs eingegangen.

Pizzera & Jaus

Strache findet Gefallen daran

Erst gestern veröffentlicht, weist das Video bereits 100.000 Aufrufe auf. Trotz der kritischen Botschaft gefällt der Clip auch Strache höchstpersönlich. Auf seinem Account veröffentlichte er das Video mit den Worten "Gut gemacht und satirisch witzig. Ich sehr gelacht". Zudem weist der Vorsitzende von Team HC Strache auf die künstlerische Freiheit hin.

Team HC Strache bei Wien-Wahlen

Mit genannter Partei will es der ehemalige FPÖ-Chef noch einmal wissen. So tritt man bei den Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen 2020 mit HC Strache als Spitzenkandidat an. Laut einer Umfrage von Heute Anfang Juni könnte Team HC Strache auf rund fünf Prozent kommen und der FPÖ ordentlich Wählerstimmen wegnehmen. Die ehemalige Strache-Partei soll in Wien nur mehr auch acht Prozent kommen. (red, 26.6.2020)