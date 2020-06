Die Maßnahme richte sich gegen Vertreter der kommunistischen Partei, die an der "Untergrabung" von Hongkongs Autonomie beteiligt seien, so US-Außenminister Mike Pompeo

US-Außenminister Mike Pompeo drängt auf eine härtere Gangart gegenüber China.

Foto: Reuters

Washington/Hongkong – Im Streit um die Autonomie Hongkongs verhängen die USA Visarestriktionen gegen führende Mitglieder von Chinas kommunistischer Partei. Die Maßnahme richte sich gegen frühere und derzeitige Parteivertreter, die an der "Untergrabung" von Hongkongs Autonomie beteiligt seien, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag.

Wen genau die Strafmaßnahmen treffen, erklärte der Minister nicht. Pompeo hatte erst am Donnerstag in einer Videokonferenz des "German Marshall Fund" auf eine härtere Gangart gegenüber China gedrängt, an der sich auch die EU beteiligen solle. Es gehe "um eine Reihe von kollektiven Antworten, um die Freiheiten zu schützen, die die chinesische Kommunistische Partei jeden Tag zu untergraben versucht", so Pompeo. (APA, 26.6.2020)