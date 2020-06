Die Polizei vor Ort. Foto: AFP/Perry

Glasgow – Nach der Messerattacke in einem Hotel im schottischen Glasgow mit sechs Verletzten herrscht weiter Unklarheit über das Motiv des Täters. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei auf Twitter mit. Am Freitag hatte ein Mann im Park Inn Hotel im Stadtzentrum sechs Menschen verletzt und war anschließend von der Polizei erschossen worden. Die Behörden gehen weiter nicht von einem Terrorangriff aus.

In Glasgow lasse man sich nicht durch Hass entzweien, twitterte der schottische Justizminister. Er spielt auf die politische Instrumentalisierung der Attacke durch Rechtspopulisten an.

Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zum Täter und seiner Nationalität.

Die Verletzten sind 17 bis 53 Jahre alt. Sie alle kamen ins Krankenhaus, darunter auch ein Polizeibeamter. Der Zustand des 42-Jährigen ist nach offiziellen Angaben stabil. Der Angriff ereignete sich laut britischen Medienberichten im Stiegenhaus eines Hotels, das während der Corona-Pandemie als Wohnheim für Asylsuchende genutzt wird. (APA, red, 27.6.2020)