Im Falle Pekings muss Reziprozität gegeben sein. In Indien wurden über eine halbe Million Infektionen registriert: die Corona-Updates des Tages im Überblick

Für 15 Drittstaaten soll das Einreiseverbot in die EU aufgehoben werden. Darunter soll auch China sein.

soll das aufgehoben werden. Darunter soll auch China sein. In Indien ist die Marke von einer halben Million Corona-Infektionen überschritten worden. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt erst in einigen Wochen erreicht sein wird.

ist die Marke von überschritten worden. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt erst in einigen Wochen erreicht sein wird. Die EU-Kommission und die Initiative "Global Citizen" veranstalten einen " Spendengipfel" zur Impfstoff-Finanzierung. Am Samstag Abend treten u.a. Miley Cyrus, Coldplay und Shakira bei einem Online-Konzert auf.

Am Samstag Abend treten u.a. Miley Cyrus, Coldplay und Shakira bei einem auf. Brennpunkt Lateinamerika: In Buenos Aires werden die Maßnahmen wieder verschärft. Auch in Costa Rica oder Honduras werden Lockerungen verschoben.





EU will Einreiseverbot für 15 Staaten aufheben

Die EU will das im Zuge der Coronakrise verhängte Einreiseverbot für 15 Drittstaaten aufheben. Darunter soll auch China sein, wenn Peking im Gegenzug auch EU-Bürger wieder einreisen lässt. Darauf verständigten sich die EU-Botschafter am späten Freitagabend, wie es in diplomatischen Kreisen hieß.

Die Liste der Länder, für die das Einreiseverbot der EU fallen soll, umfasst Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. Ausgangspunkt der Beratungen war, dass es für Länder ab Juli Lockerungen geben soll, die eine ähnliche Infektionsrate wie die Staaten der Europäischen Union aufweisen, hieß es aus informierten Kreisen in Brüssel.

Damit der Beschluss in Kraft treten kann, müssen bis zum Samstagabend um 18 Uhr alle 27 EU-Staaten im schriftlichen Verfahren zustimmen. Dies sei nötig, da viele Delegationen noch grünes Licht aus ihren Hauptstädten brauchten, hieß es.

Eine "Walk-In-Testbooth" in der Stadt Chennai (Indien). Foto: AFP/Sankar

Mehr als eine halbe Million Infektionen in Indien

In Indien ist die Marke von einer halben Million Corona-Infektionsfällen überschritten worden. Wie aus am Samstag von der Regierung in Neu Delhi vorgelegten Statistiken hervorging, wurde zuletzt binnen eines Tages ein Rekord von 18.500 Neuinfektionen verzeichnet, die Gesamtzahl der landesweit registrierten Infektionen stieg damit auf 509.000.

Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich der Statistik zufolge um 385 auf 15.685. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie in Indien erst in mehreren Wochen erreicht sein wird. Demnach könnte sich die Zahl der Infektionsfälle bis Ende Juli auf eine Million erhöhen.

Gemessen an der Zahl der Infektionsfälle steht Indien inzwischen auf Platz vier der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt. Auch in anderen Ländern Südasiens wie Pakistan breitet sich das neuartige Coronavirus derzeit stark aus. Damit trifft es einige der bevölkerungsreichsten und ärmsten Städte weltweit.

"Spendengipfel" und Konzert der EU-Kommission zur Impfstoff-Finanzierung

Die EU-Kommission und die Initiative "Global Citizen" veranstalten am Samstag eine Spendenkonferenz und ein Benefizkonzert mit internationalen Stars für die Finanzierung eines Corona-Impfstoffs. Bei dem "Spendengipfel" ab 15 Uhr wollen unter anderem UNO-Generalsekretär António Guterres, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Spenden werben.

Am Abend folgt dann ein live im Internet übertragenes Konzert mit Musikern wie Coldplay, Miley Cyrus, Shakira oder Justin Bieber.

Die EU-Kommission hatte Anfang Mai eine internationale Geberkonferenz für die Finanzierung der Suche nach einem Corona-Impfstoff veranstaltet. Bisher kamen rund zehn Milliarden Euro zusammen. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO vom Freitag sind mehr als 30 Milliarden Euro nötig, um einen Impfstoff und ausreichende Test- und Behandlungskapazitäten zu entwickeln.

Eine Aufnahme aus einem Krankenhaus in Ezeiza außerhalb von Buenos Aires. Foto: Reuters/Marcarian

Brennpunkt Lateinamerika

Im Großraum der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires werden die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen wieder verschärft. In Mexiko-Stadt hingegen dürfen ab kommender Woche diverse Geschäfte wieder öffnen. Der argentinische Präsident Alberto Fernández verkündete die Verlängerung der bisherigen Maßnahmen bis zum 17. Juli. Einige Lockerungen in der Hauptstadtregion werden wegen steigender Infektionszahlen wieder zurückgenommen. So sind dort nur noch 24 als unerlässlich eingestufte Arbeiten zugelassen – etwa im Gesundheitswesen. Sportliche Aktivitäten werden wieder verboten, der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt.

Lateinamerika ist derzeit der Brennpunkt der globalen Pandemie. Auch andere Länder der Region, etwa Costa Rica und Honduras, nahmen zuletzt Lockerungen ihrer Maßnahmen zurück oder verschoben sie. In Mexiko-Stadt hingegen lässt die Regierung ab Montag wegen eines leichten Rückgangs der Auslastung der Krankenhäuser Lockerungen zu, wie Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Freitag mitteilte. Im Laufe der kommenden Woche sollen sukzessive verschiedene Betriebe in begrenztem Umfang wieder öffnen dürfen. Mexiko gehört mit inzwischen mehr als 200.000 bestätigten Infektionen und mehr als 25 000 Todesfällen zu den derzeit am schlimmsten von der globalen Pandemie betroffenen Ländern.

Bolsonaro wehrt sich weiter gegen Maske

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wiederum hat Widerspruch gegen die richterliche Anordnung zum Tragen einer Schutzmaske in der Hauptstadt Brasília eingelegt. Unterdessen wurden in Brasilien nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 46.860 neue Infektionen und 990 weitere Todesfälle verzeichnet. (APA, red, 27.6.2020)