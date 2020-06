Coco machte auf einen Mann gestürzten und reglos am Boden liegenden Mann aufmerksam

Katzen agieren tendenziell im Sinne ihres eigenen Wohlbefindens, wenn Gefahr für Menschen besteht, können sie aber zu Helden werden. Sofern sie wollen. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Tokio – Ein Hauskater ist in Japan zum Helden geworden. Weil das Tier maßgeblich zur Entdeckung eines gestürzten Mannes beigetragen hatte, verlieh die Stadt Toyoma dem Tier namens Coco zusammen mit fünf zweibeinigen Rettern feierlich eine Dankesurkunde, wie der japanische Fernsehsender NHK am Samstag berichtete.

Ein älterer Mann hatte an einem Bewässerungskanal bemerkt, wie eine Katze ständig in eine bestimmte Richtung starrte. Dadurch neugierig geworden schaute der Mann nach und entdeckte einen reglos am Boden liegenden Mann. Vier andere Anrainer halfen daraufhin, ihn zu bergen. Der Verunglückte hatte bei seinem Sturz Schürfwunden davongetragen, hieß es weiter. (APA, 27.6.2020)