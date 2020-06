Neuer Coach für die Villacher. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Villach – Der Villacher SV hat den Vertrag von Trainer Rob Daum nicht verlängert und Dan Ceman als Nachfolger verpflichtet. Ceman unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der VSV am Samstagnachmittag bekanntgab. Der Kanadier stehe für modernes, schnelles Eishockey und passe auch charakterlich hervorragend zum Klub, erklärte VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald und ergänzte: "Es hat sich bei ihm kurzfristig die Möglichkeit aufgetan, da haben wir sofort zugegriffen und uns mit ihm schnell geeinigt."

Mit Daum, der das Amt erst im Februar übernommen hatte, habe man sich nicht auf die finanziellen Details einer weiteren Zusammenarbeit einigen können, hieß es in einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Der 46-Jährige Ceman war zuletzt in der Slowakei bei Banska Bystrica tätig, davor einige Jahre in Dänemark. In Dänemark führte er sein Team Sönderjysk ebenso zum Titel wie danach Banska Bystrica, mit dem er bei Abbruch der slowakischen Liga wegen der Corona-Krise auf Tabellenplatz eins stand. (APA, 27.6.2020)