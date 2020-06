Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es ist ein wunderschöner Samstag und wie jeden Tag melden wir uns mit den wichtigsten Neuigkeiten aus dem Web- und Games-Ressort.

Trotz der immensen Hasswelle scheinen die Verkaufszahlen des kontroversen PS4 Titels "The Last of Us 2" nicht zu enttäuschen. Coca-Cola und Unilever schließen sich dem Boykottaufruf an und stoppen sämtliche Werbeschaltungen auf sozialen Medien. Die unerwartete und scheinbar permanente Sperre des berühmten Twitch-Streamers Dr. Disrespect lässt Millionen Fans im Dunkeln.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Boykott: Coca-Cola und Unilever stoppen Werbung auf Facebook: Unternehmen stoppen Werbeschaltungen auf sozialen Medien nach Kritik an Facebooks Umgang mit hetzerischen Beiträgen – Zuckerberg kündigt Änderungen an

"The Last Of Us 2" ist trotz Hasskampagne ein noch nie dagewesener Bestseller: Action-Adventure verkaufte sich in zwei Tagen mehr als vier Millionen Mal

Twitch sperrt Star-Streamer "Dr. Disrespect" für immer und niemand weiß warum: Die Streaming-Plattform hatte zuvor verstärkte Maßnahmen nach Skandalen rund um sexuelle Belästigungen angekündigt

"Tiktok-Oma" hinter Boykottaufruf tritt Joe Bidens Wahlkampf-Team bei: Die Nutzerin rief zuvor zum Boykott einer Trump-Veranstatung in Tulsa auf, nun unterstützt sie den Wahlkampf auf Tiktok