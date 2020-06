Amstetten gewinnt bei den Juniors OÖ 3:1, FAC vs. Young Violets und GAK vs. Dornbirn enden 1:1

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der FC Liefering hat sich am Samstag in der 2. Fußball-Liga zumindest für wenige Stunden auf Rang drei geschoben. Die Salzburger feierten gegen den Kapfenberger SV einen 3:2-Heimsieg und lagen damit einen Punkt vor dem FC Wacker Innsbruck, der am Abend in Lafnitz antrat. Amstetten gewann bei den Juniors OÖ 3:1, die übrigen Nachmittags-Partien FAC – Young Violets und GAK – Dornbirn endeten 1:1. (APA, 27.6.2020)

Samstag, 27.06.2020

FAC Wien – Young Violets Austria Wien 1:1 (0:1)

Tore: Gashi (66.) bzw. Cavlan (22.)

GAK – FC Dornbirn 1:1 (1:1)

Tore: Harrer (30.) bzw. Shabani (21.).

FC Juniors OÖ – SKU Amstetten 1:3 (1:1)

Tore: Cvetko (9.) bzw. Dirnberger (8.), Peham (85., 94.)

FC Liefering – Kapfenberger SV 3:2 (2:2)

Tore: Sucic (15.), Kjaergaard (44., 57.) bzw. Hernaus (45.+1), Eloshvili (45.+3)