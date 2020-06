Degradierte die Gegenspieler bei seinem Solo zu Statisten. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Rom – Verfolger Lazio Rom hat sich von einem spektakulären Treffer Franck Riberys nicht aus der Ruhe bringen lassen und seinen ersten Sieg seit dem Restart der Serie A gefeiert. Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt drehte beim 2:1 (0:1) gegen AC Florenz das Spiel, Rekordmeister Juventus Turin ist an der Spitze weiterhin vier Punkte entfernt.

Die Fiorentina war durch den 37-jährigen Ribery (25.) in Führung gegangen, Ciro Immobile (67., Elfmeter) und Luis Alberto (83.) sorgten aber noch für die Wende. Immobile erzielte sein bereits 28. Tor in der laufenden Saison der Serie A. Ribery war nach zwölf Jahren bei Bayern München im vergangenen Sommer nach Italien gewechselt. Ihm gelang nach einem Slalomlauf durch die gegnerische Verteidigung ein bemerkenswerter Treffer.

Goal Deutschland

"Super-Ribery gelingt ein Tor für die Fußball-Videothek", lobte die Gazzetta dello Sport, und gab dem Franzosen die Bestnote. "Ribery in Topform trotz der langen Pause. Sein Tor war ein Meisterwerk, doch es genügt nicht, um Lazio zu stoppen", kommentierte Tuttosport.

Riberys zweites Spiel nach Knöchel-OP

"Auch nach der langen Verletzungspause: Riberys Tore sind Juwele. Der Franzose unterstreicht wieder einmal seine enorme Klasse", schrieb der Corriere dello Sport. Ribery hatte sich im vergangenen Dezember einer Knöchel-Operation unterziehen müssen und am Samstag erst sein zweites Spiel bestritten.

Juventus nach Restart noch makellos

"Die alte Dame" Juventus Turin hatte schon am Freitag auch das zweite Spiel nach dem Restart der Serie A gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich 4:0 (0:0) gegen die abstiegsgefährdete US Lecce durch. Paulo Dybala (53.), Superstar Cristiano Ronaldo (62., Foulelfmeter), Gonzalo Higuain (83.) und Matthijs de Ligt (85.) schossen die Tore für den Gastgeber. Lecce musste ab der 31. Spielminute nach einer Roten Karte gegen Fabio Lucioni in Unterzahl agieren. (sid, 28.6.2020)