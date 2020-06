Außerdem: Der Mythos des Labyrinths von Kreta, Thema, Kaltblütig, Suburbicon – Der Tod wohnt in der Vorstadt und Kulturmontag – mit Radiotipps

Werden gemeinsam zu grausamen Mördern: Perry Smith (Richard Blake, rechts) und Dick Hickock in "Kaltblütig" – 21.50 Uhr, Arte. Foto: Kirch Media

17.20 DOKUMENTATION

Abenteuer Archäologie: Der Mythos des Labyrinths von Kreta Die minoische Kultur auf der Mittelmeerinsel Kreta galt bis vor kurzem als weitgehend erforscht. Doch neue Erkenntnisse rücken sie nun in ein anderes Licht. Die Minoer waren die ersten Schriftgelehrten in Europa und errichteten prachtvolle Bauwerke. Ihre labyrinthische Architektur hat die Archäologen lange in die Irre geführt. Bis 17.50, Arte

20.15 INTERVIEW

Sommergespräch mit Sebastian Kurz Heute stellt sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Fragen von Corinna Milborn. Direkt danach ab 21.20 Uhr analysieren Klaus Herrmann (Krone), Rainer Nowak (Die Presse), Eva Linsinger (Profil) und Barbara Toth (Falter) das Gespräch. Bis 22.20, Puls 4

20.15 KÖNIGINNEN

Beruf Königin Bürgerliche Frauen haben in prominenten Monarchien Europas das Zepter in die Hand genommen. Porträts von Letizia von Spanien, Máxima der Niederlande und Mathilde von Belgien. Bis 22.45, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Tourismus zwischen überfüllten Seeorten und Corona-Sorgen. / Wettlauf um den Impfstoff. / Gunskirchen: Massengrab unter dem Waldboden. / Kein Kirchtag, keine Dorffeste: Marktleute in der Corona-Krise. Bis 22.00, ORF 2

21.50 GRAUSAM

Kaltblütig (USA 1947, Richard Brooks) Nach Gefängnisaufenthalten und Gaunereien planen Perry Smith und "Dick" Hickock das "perfekte Verbrechen": Sie überfallen die Farmerfamilie Clutter im entfernten Kansas, von der sie nur wissen, dass sie Geld horten soll. Als sie nichts Bares finden, ermorden sie kaltblütig die ganze Familie. Sie werden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Nach einem Tatsachenroman von Truman Capote. Bis 0.00, Arte

22.15 UNRUHESTIFTER

Suburbicon – Der Tod wohnt in der Vorstadt (USA 2017, George Clooney) In der Vorzeige-Idylle Levittown lebt Ende der 1950er-Jahre der Papa Gardner Lodge (Matt Damon) mit seiner seit einem Unfall im Rollstuhl sitzenden Frau (Julianne Moore) und dem Sohn Nicky (Noah Jupe). Unruhe entsteht, als eine schwarze Familie ins Nebenhaus einzieht. Bis 0.00, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Über die Situation von Kulturschaffenden spricht Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer live im Studio. Außerdem: der Philosoph Richard David Precht über künstliche Intelligenz. Ab 23.30 Uhr folgt die Dokumentation Yigal Ozeri – DieIllusion der Kunst. Bis 0.00, ORF 2

22.45 UNTERWEGS

Departures: Reise durch Vietnam Die beiden Freunde Scott Wilson und Justin Lukach reisen nach Vietnam, um einen Schulfreund zu treffen. Sie durchqueren dabei Ho-Chi-Minh-Stadt, besuchen die Märkte auf dem Mekong und machen Halt in der Halong-Bucht. Bis 23.40, Servus TV