Die Zuseherinnen und Zuseher haben wieder abgestimmt und begleiten das Münsteraner "Tatort"-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers am Sonntag, 28. Juni, um 20.15 Uhr auf Verbrecherjagd im ORF und in der ARD: Der Fall "Fangschuss" aus dem Jahr 2017 hat das Rennen beim Voting gemacht. Anlässlich des Jubiläums "50 Jahre 'Tatort'" lassen ORF und ARD in den nächsten Wochen das Publikum entscheiden, welche Folge gezeigt wird.

Und darum geht es: Jetzt will Frank Thiel (Axel Prahl) endlich mal ins Fitness-Studio, da meldet sich Kollegin Krusenstern (Friederike Kempter) mit einem dringenden Einsatz. Hat sich IT-Experte Sebastian Sandberg wirklich selbst von seinem Balkon gestürzt? Für einen Mord finden sich zunächst keine handfesten Beweise, in der Wohnung des Toten gibt es aber Anzeichen eines Einbruchs. Foto: ORF/ARD/Thomas Kost Ausgerechnet in diesem Augenblick steht auch noch eine fremde junge Frau vor der Wohnungstür des Kommissars: Leila Wagner (Janina Fautz) behauptet, Thiels Tochter zu sein. Aber das muss warten. Genauso wie die Vorbereitungen auf die mündliche Jagdprüfung: Prof. Boerne (Jan Josef Lifers) will künftig dem Wild in den Wäldern des Münsterlandes nachstellen. Doch erst ist seine Expertise als Rechtsmediziner gefragt. Denn der IT-Experte bleibt nicht das einzige Mordopfer.

Foto: ORF/ARD/Thomas Kost Und wie sehen Sie den zweiten Wunsch-"Tatort" aus dem Jahr 2017? Wir freuen uns auf Ihren Befund im Forum. (red, 28.6.2020) Foto: ORF/ARD/Thomas Kost