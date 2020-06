Stimmen:

Andre Ramalho (Salzburg-Torschütze): "Es ist ein richtig geiles Gefühl. Wir haben in dieser Saison viel erlebt mit der Corona-Pause und vielen schwierigen Spielen. Jetzt kann der LASK auch alle Punkte zurückbekommen. Wir haben wieder gezeigt, dass wir die beste Mannschaft Österreichs sind. Ich freue mich sehr, dass ich das 1:0 geschossen habe, das Spiel war bis dahin ein bisschen kompliziert. Wir haben gezeigt, dass wir eine geile Mannschaft sind und immer in der Lage sind, Tore zu schießen. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Mannschaft bin. Was es hier in Salzburg gibt, ist außergewöhnlich, wir haben eine richtige Meister- und Siegermentalität. Jeder will sich unbedingt beweisen, der Teamspirit ist wahnsinnig gut. Wir sind in jedem Spiel in der Lage, alles zu geben."

Maximilian Wöber (Salzburg-Spieler): "Der Meistertitel fühlt sich sehr gut an. In Holland war ich es schon gewöhnt, in Österreich noch nicht. Wir haben es uns gegen Hartberg am Anfang ein bisschen schwierig gemacht und einige Chancen vergeben, aber wir haben es im Großen und Ganzen staubig runtergespielt. Entscheidend für den Titel waren die Siege über den LASK und Rapid. Wir sind ein verdienter Meister. Der Trainer hat uns in der Corona-Pause extrem geschunden, wir hatten ein extrem arges Heimtraining. Beim Gruppentrainingsstart hatten wir keinen Tag, an dem wir nicht kurz vorm Speiben waren. Deshalb waren wir extrem froh, als es losgegangen ist."

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Spieler): "Wir sind jetzt überglücklich. Wir alle haben diesen Titel verdient, der ganze Verein. Jetzt werden wir feiern und dann die letzten zwei Spiele hochprofessionell angehen. In so schwierigen Situationen, wie wir sie in dieser Situation hatten, lernt man am meisten, speziell die jungen Spieler. Es läuft nicht immer alles positiv, man braucht auch Formkrisen für die Weiterentwicklung."