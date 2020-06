Erich Tecka 1948 – 2020.

Die österreichische Basketball-Legende Erich Tecka ist tot. Der Wiener verstarb am Samstag im Alter von 71 Jahren, wie seine Familie bekanntgab. In seiner erfolgreichen Karriere holte der 2,02-m-Mann an zahlreiche Meistertitel, seine Rekordzahl von 88 Punkten in einem Ligaspiel ist bis heute unerreicht. Der ÖBV-Rekordinternationale absolvierte 129 Länderspiele.

Nach seiner aktiven Karriere blieb er seinem Sport als Funktionär treu. (APA, 28.6.20