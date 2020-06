Die meisten Opfer hatten die USA. Dort steigen die Infektionszahlen weiterhin an. In Peking werden nach einem neuen Ausbruch acht Millionen Menschen getestet und die italienische Region Bergamo gedachte am Sonntag ihren Opfern

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftern zufolge weltweit bereits mehr als 500 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Sonntagnachmittag (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Weltbevölkerung beträgt rund 7,75 Milliarden Menschen.

Zuvor hatte die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen am Sonntag bereits erstmals die Marke von 10 Millionen überschritten. Ein Viertel der Infektionen wurden aus den USA gemeldet, wo sich die Pandemie weiter rasch ausbreitet. Die meisten Opfer haben demnach ebenfalls die USA zu beklagen, hier starben mehr als 125.000 Menschen. An zweiter Stelle lag Brasilien mit 57.000 Toten, gefolgt von Großbritannien mit knapp 44.000 Opfern.

Viele Neuinfektionen in südlichen US-Bundesstaaten

Die Opferzahl in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, ist weltweit die bisher höchste in absoluten Zahlen. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA starben den Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 38 Menschen pro 100 000 Einwohner. In Großbritannien liegt dieser Wert gerundet bei 66, in Italien bei 57 und in Schweden bei 52, in Deutschland bei 11 und in Österreich knapp über acht.

In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen angesichts einer rasanten Ausbreitung des Virus in den südlichen Bundesstaaten seit Freitag einen neuen Höchststand erreicht. Am Wochenende wurden rund 88.000 Neuinfektionen gemeldet. Kalifornien hat daraufhin einige Lockerungen wieder zurück genommen. Gouverneur Gavin Newsom ordnete für sieben Landkreise – darunter Los Angeles – die Schließung von Bars an. Dies gelten in den USA als häufige Infektionsherde. Am Freitag schlossen Texas und Florida gleich alle Bars.

Peking testet acht Millionen Menschen

In der chinesischen Hauptstadt Peking wurden infolge eines neuen Coronavirus-Ausbruchs millionenfach Coronatests durchgeführt. Wie die Lokalbehörden mitteilten, wurden bis Sonntag 8,3 Millionen Proben gesammelt und 7,7 Millionen Tests in der 20-Millionen-Metropole abgeschlossen. Als Reaktion auf den Ausbruch auf einem Pekinger Großmarkt hatten die Behörden vor zwei Wochen die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit die chinesische Stadt teilweise abgeriegelt wurde.

Wer Peking verlassen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen und darf nicht in einem der Risikogebiete leben. Seit dem neuen Ausbruch wurden über 300 Infektionen in Peking festgestellt. Wie Chinas Gesundheitskommission mitteilte, kamen bis Montag sieben weitere Infizierte in der Stadt hinzu. Landesweit wurden zwölf neue Infektionen gemeldet. In China leben rund 1,4 Milliarden Menschen.

Berichte über geschönte Zahlen in Serbien

Auch in Serbien sind die Zahlen der Menschen die positiv auf den Coronavirus getestet wurden zuletzt wieder anestiegen – vor allem in den spdlichen Landesteilen. Am Samstag wurden offiziell 227 Personen positiv getestet, am Sonntag waren es 254. Viele Bürger vermuten schon seit Tagen, dass die offiziellen Zahlen in den vergangenen Tagen nicht der Realität entsprochen haben, weil die Regierung vergangenen Sonntag noch Wahlen abhalten wollte.

Insbesondere aus der südserbischen Stadt Niš wurden immer wieder Nachrichten überbracht, dass viel mehr Leute im Krankenhaus seien, als man offiziell berichtet und dass auch viel mehr Menschen bereits durch die Viruserkrankung verstorben sind. So berichtet Balkaninsight, dass im Zeitraum zwischen dem 19. März und dem 1. Juni bereits 632 Bürger in Serbien verstorben seien, während offiziell nur 244 Covid-19-Tote gemeldet wurden.

Merkel und Macron sprechen über Wiederaufbau

Deutschland will indessen einen neuen Vorstoß für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Coronapandemie starten. Es sei ein "Armutszeugnis" für den Sicherheitsrat, dass er sich bei diesem wichtigen globalen Thema bisher nicht einig geworden sei, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Es kann nicht sein, dass der Sicherheitsrat sprachlos bleibt, wenn die ganze Welt es mit einer solchen Pandemie zu tun hat." Deutschland übernimmt am 1. Juli für einen Monat den Vorsitz in dem wichtigsten UN-Gremium. Eine Coronaresolution ist bisher an einem Streit zwischen den USA und China gescheitert, in dem es vor allem um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO geht. US-Präsident Donald Trump wirft der WHO vor, im Sinne Chinas zu handeln, und will sie nicht in einer Resolution erwähnt sehen.

Zwei Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft treffen einander außerdem Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag in Meseberg, um über den wirtschaftliche Wiederaufbau in Europa nach der Corona-Krise zu diskutieren. Es handelt sich um den ersten Besuch eines ausländischen Staatschefs bei der Kanzlerin seit dem Ausbruch der Coronapandemie.

Für Frankreichs Staatschef Macron ist die Begegnung mit Merkel wichtig, denn der 42-Jährige dringt darauf, dass sich die Europäer rasch auf den europäischen Wiederaufbauplan einigen. Die Kanzlerin ist dabei seine wichtigste Verbündete. Aus Élyséekreisen verlautete vor dem Besuch, Macron sei sehr engagiert in dieser Sache. Auch für Frankreich, das hart von der Corona-Pandemie getroffen wurde, geht es um viel Geld, Paris erhofft sich aus dem Programm 30 bis 40 Milliarden Euro.

Britische Regierung plant Investitionsprogramm

Der britische Premierminister Boris Johnson plant als Maßnahme gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise staatliche Investitionen in die Modernisierung von Schulen und anderer Infrastruktur. Für schulische Einrichtungen sollen nach Angaben aus dem Büro von Premierminister Boris Johnsons eine Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) ausgegeben werden. Damit sollten die ersten 50 Projekte eines auf zehn Jahre angelegten Infrastrukturprogramms im Schulbereich finanziert werden, hieß es.

Bei der Erholung von der Krise sollten "die jungen Generationen im Mittelpunkt" stehen, unterstrich Johnson. Weitere Details seines Investitionsprogramms will er voraussichtlich in einer Rede am Dienstag bekanntgeben. In einem Interview der Zeitung "Mail on Sunday" sagte Johnson, es solle auch in den Bau neuer Straßen und Krankenhäuser investiert werden.

Gedenken an Opfer bei Zeremonie in Bergamo

Italien hat der tausenden Todesopfer des Coronavirus in der Provinz Bergamo gedacht. Das Land habe durch die Pandemie "unauslöschliche Narben" bekommen, sagte Staatschef Sergio Mattarella am Sonntagabend bei einer Zeremonie in der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Es sei das ganze Land, das in Bergamo "gelitten hat, das verletzt worden ist, das geweint hat".

Bergamo und andere nördliche Provinzen waren die am schlimmsten von dem neuartigen Virus heimgesuchten Regionen Italiens. Mehr als 6000 Menschen starben allein in der Provinz Bergamo nach einer Infektion. Die dramatischen Bilder von dutzenden sich aufreihenden Särgen am Friedhof oder von Militärkonvois zum Transport von Corona-Toten gingen um die Welt.

An der Gedenkzeremonie am Sonntag am Friedhof Monumentale durften die Hinterbliebenen nicht teilnehmen. Ihre Zahl ist zu groß, als dass die Abstandsregeln zum Schutz vor dem Virus hätten eingehalten werden können. Nach einer Schweigeminute legte Mattarella einen Kranz ab. "Die Epidemie hat unsere Leben verändert", sagte der Staatschef. Alle Bürger hätten Bilder im Kopf, die sie nicht mehr vergessen könnten. (APA, 29.6.2020)