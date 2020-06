Sind Sie noch im Homeoffice, in Kurzarbeit oder bereits wieder am gewohnten Arbeitsplatz? Und was ist dort anders als vor Corona?

Ist Ihr Büro noch daheim? Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Aufstehen, Kaffee aufsetzen, zum Sofa gehen, Computer aufdrehen: So sieht für einige seit Beginn des coronabedingten Lockdowns im März der Start in den Arbeitstag aus. Arbeiten im Homeoffice, seit Monaten und vorerst auf unbestimmte Zeit. Muss man dann doch ausnahmsweise kurz einmal ins Büro, herrscht dort Grabesruhe in den leeren Gängen. Bei anderen ist hingegen wieder alles beim Alten. Arbeiten in der Jogginghose geht für sie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, denn das Arbeitsleben geht seinen gewohnten Gang, inklusive Arbeitsplatz und Kolleginnen und Kollegen. Doch auch hier ist Corona nicht spurlos vorbeigegangen: Desinfektionsmittel beim Drucker, Abstandsregeln, gesperrte oder – zumindest offiziell – eingeschränkt nutzbare Pausenräume und Büroküchen.

Wenn man denn überhaupt sein übliches Stundenpensum arbeitet und sein gewohntes Gehalt bezieht. Doch auch bei der Kurzarbeit ist der Trend langsam rückläufig: Erstmals seit dem Höhepunkt der Corona-Krise sind in Österreich weniger als eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, mit Stand 23. Juni waren noch 812.745 davon betroffen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag derzeit aus?

Sind Sie noch im Homeoffice? Sind Sie in Kurzarbeit? Und falls Sie wieder in Ihrem gewohnten Arbeitsumfeld sind: Was hat sich verändert? Welche neuen Regelungen gibt es? Und wie werden diese eingehalten? Sehen Sie den nächsten Monaten, was Ihre Arbeit betrifft, zuversichtlich oder eher mit Sorge entgegen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 30.6.2020)