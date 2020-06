Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher begrüßte das Radiokulturhaus in Wien im vergangenen Jahr. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Rund 30.000 Besucher fanden 2019 ihren Weg in das Wiener ORF-Radiokulturhaus. Bei insgesamt 276 Veranstaltungen bedeutet das eine Auslastung von 79 Prozent, hieß es am Montag in einer Aussendung. Ein Großteil der Events, genauer gesagt 254 Veranstaltungen, wies einen "wesentlichen Österreich-Bezug" auf. Bei knapp der Hälfte (119 Veranstaltungen) spielte Live-Musik eine zentrale Rolle.

"Die Bilanz zeigt deutlich, dass sich die innovativen Veranstaltungsideen und unkonventionellen Programme des ORF-Radiokulturhauses bewähren", wurde ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger zitiert. Durch neue inhaltliche Formate sei außerdem der Wandel "vom Veranstalter zum multichannelfähigen Kulturcontent-Lieferanten" gelungen, ergänzte ORF-Radiokulturhaus-Leiter Thomas Wohinz. In Summe wurden im Vorjahr so 220 Sendestunden für das Radio sowie 130 Stunden TV-Programm produziert. (APA, 29.6.2020)