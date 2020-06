Es wird Viruskontrollen an Flughäfen und eigene Isolierzimmer in Hotels geben. Der erste Charterflug nach Kos soll feierlich empfangen werden

Athen – Athen bereitet sich auf die Öffnung seiner Regionalflughäfen, Häfen und einiger Grenzübergänge auf dem Festland für den Tourismus vor. Ärzte des Militärs werden Coronavirus-Kontrollen an den Flughäfen der griechischen Inseln ab Mittwoch übernehmen. In fast allen Hotels der Inseln wurden Isolierzimmer eingerichtet, wo mögliche Infektionsfälle bleiben müssen.

Auch gibt es auf den Inseln eigene Corona-Test- und Isolierstationen. Zudem müssten sich alle ins Land Reisenden mindestens 48 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und ein Formular ausfüllen, wo sie angeben müssen, wo sie vorher waren und wo sie sich aufhalten werden. Ein Algorithmus werde errechnen, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen, berichtete der Sender ERT am Montag unter Berufung auf den Zivilschutz.

Unterdessen wurde auf der Urlaubsinsel Kos der erste Charterflug aus Deutschland erwartet. Der griechische Tourismusminister Haris Theocharis will die Reisenden am Flughafen von Kos feierlich empfangen, teilte das Ministerium am Montag mit. "Es ist ein Ereignis von zentraler Bedeutung für den Neustart des Tourismus", erklärte das Ministerium. Griechenland hat verglichen mit anderen Staaten Europas eine sehr niedrige Infektionsrate. (APA, dpa, 29.6.2020)

