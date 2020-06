Apple verzichtet beim nächsten iPhone offenbar darauf, Kopfhörer und Ladekabel beizulegen. Bislang war beides bei jedem Smartphone dabei. Nun soll das Gerät ohne ausgeliefert werden. Was steckt hinter der mysteriösen Sperre von Star-Streamer "Dr. Disrespect"? Gerüchtweise soll der US-Amerikaner hinter dem Rücken von Twitch an einem neuen Streaming-Dienst gearbeitet haben – wir haben alle Infos für euch zusammengefasst. Elon Musk hat zuletzt Jeff Bezos attackiert. Der Amazon-Gründer sei nur "ein Nachahmer", so der Tesla-CEO. Viel Vergnügen beim Lesen!

[Smartphone] Das nächste iPhone soll ohne Kopfhörer und Ladekabel kommen

[Gerüchte] Steckt ein neuer Streaming-Dienst hinter der mysteriösen Sperre von "Dr. Disrespect"?

[Fight] Elon Musk greift Amazon-Chef an: "Jeff Bezos ist ein Nachahmer"

[Spannend] 5G-Rückstand: US-Regierung will Nokia oder Ericsson kaufen

[Protest] Boykott: 90 Unternehmen stoppen Facebook-Werbung