2.000 Spieler nahmen an Event teil – Schäden in Milliardenhöhe angefallen

Um den wohl letzten Geburtstag eines todkranken Eve Online-Spielers zu zelebrieren, zogen mehr als 2.000 Nutzer der Weltraum-Simulation in den virtuellen Krieg. Bei der Auseinandersetzung wurden Schiffe zerstört, die im Game Milliarden wert sind. "Chappy78", dem die Ehre gegeben wurde, sagte gegenüber PC Gamer, dass es "unglaublich" war und er noch nie an einem derart großen Kampf im Spiel beteiligt war.

Wohl der letzte Geburtstag des Spielers

"Chappy78" leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Laut eigenen Angaben war dies wohl sein letzter Geburtstag. Um diesen gehörig zu zelebrieren, waren sogar die Entwickler beteiligt. So mussten zusätzliche Netzwerkressourcen für den epischen Kampf angeschafft und ein Feature aktiviert werden, das die Auslastung vermindert. Die Auseinandersetzung zählt zur bislang größten des Jahres bei Eve Online.

Entwickler kontaktierte todkranken Gamer

Organisiert wurde die Feier von der Community selbst. "Chappy78" wollte mit Freunden sich im Spiel einer Auseinandersetzung hingeben. Diese teilten die Info, dass es wohl der letzte Geburtstag des Users sein wird. Daraufhin wurde der Spieler von einem Entwickler kontaktiert, der dann einen Event ins Leben rief. Innerhalb weniger Stunden waren hunderte Nutzer gefunden. Tausende Spieler meldeten sich bei "Chappy78" selbst.

Bei Anreise von Spielern eskortiert

Bereits die Anreise zu dem Spektakel im Spiel gestaltete sich für den todkranken Gamer zu einem Abenteuer. So fand er sich in einem Bereich wieder, in dem Spieler oftmals angegriffen und ihr Ladegut zerstört wird. Allerdings fanden sich schnell Nutzer ein, die den Mann beschützten, damit er wohlbehütet bei der Schlacht eintreffen kann. Der Event selbst dauerte dann mehrere Stunden an und sorgte für Milliardenschäden in In-Game-Währung.

Gamer ist Kriegsveteran

"Chappy78" ist ein langjähriger Spieler. Der Kriegsveteran wurde in Afghanistan schwer verletzt und hatte so Probleme, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Eve Online war eine Art Zufluchtsort für den US-Amerikaner. Der Spieler wurde 2011 von einem erfahrenen User unter die Fittiche genommen, damit er mehr zu dem recht aufwändigen Spiel erfährt. Diese Art der Zuwendung soll eine Art Wendepunkt im Leben des Kriegsveteranen gewesen sein.

"Chappy78" soll im Game verewigt werden

"Eve Online hat mir gelernt, wieder Ich zu sein und dass ich immer eine Community hinter mir habe", erzählt der Spieler gegenüber PC Gamer. Der Mann will nun solange weiterspielen, wie er nur kann. Mittlerweile wurde eine Petition ins Leben gerufen, dass "Chappy78" im Spiel mit einem Monument verewigt wird. Ob Entwickler CCP Games darauf reagiert, wird sich in Zukunft weisen. Die Massenschlacht wird dem Spieler aber noch gut in Erinnerung bleiben. (red, 29.6.2020)